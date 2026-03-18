Офтальмолог: затуманенность зрения может быть предвестником диабета

Дата публикации: 18.03.2026
Размытое зрение может быть одним из возможных признаков сахарного диабета, сообщил офтальмолог Иван Зарубин.

Врач пояснил, что стойкие проблемы со зрением, в том числе трудности при чтении мелкого текста, иногда связаны не только с заболеваниями глаз, но и с нарушениями работы центральной нервной системы. Он отметил, что такие проявления, как головокружение, нечёткость изображения или проблемы с распознаванием букв, в отдельных случаях могут указывать на поражение участков мозга, отвечающих за обработку зрительных сигналов.

Кроме того, специалист подчеркнул, что снижение чёткости зрения способно сопровождать артериальную гипертонию и нарушения кровообращения в сетчатке. При сахарном диабете, добавил он, нередко повреждаются сосуды глазного дна, что со временем может привести к развитию диабетической ретинопатии.

Также временное ухудшение зрения возможно во время приступов мигрени. Перед появлением головной боли у некоторых людей возникают зрительные феномены — вспышки света, мерцание или выпадение отдельных участков изображения.

#медицина #глаза #зрение #диабет #здоровье
