Врач пояснил, что стойкие проблемы со зрением, в том числе трудности при чтении мелкого текста, иногда связаны не только с заболеваниями глаз, но и с нарушениями работы центральной нервной системы. Он отметил, что такие проявления, как головокружение, нечёткость изображения или проблемы с распознаванием букв, в отдельных случаях могут указывать на поражение участков мозга, отвечающих за обработку зрительных сигналов.

Кроме того, специалист подчеркнул, что снижение чёткости зрения способно сопровождать артериальную гипертонию и нарушения кровообращения в сетчатке. При сахарном диабете, добавил он, нередко повреждаются сосуды глазного дна, что со временем может привести к развитию диабетической ретинопатии.

Также временное ухудшение зрения возможно во время приступов мигрени. Перед появлением головной боли у некоторых людей возникают зрительные феномены — вспышки света, мерцание или выпадение отдельных участков изображения.