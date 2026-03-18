Суд в США обязал Трампа возобновить вещание «Голоса Америки»

В мире
Дата публикации: 18.03.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Суд в США обязал Трампа возобновить вещание «Голоса Америки»

Администрация США должна возобновить вещание "Голоса Америки" и восстановить в должности более 1000 сотрудников, постановил федеральный судья Ройс Ламберт.

Администрация США должна возобновить работу иновещательной компании "Голос Америки" (Voice of America, VoA), постановил во вторник, 17 марта, федеральный судья в США Ройс Ламберт. Он обязал Агентство США по глобальным медиа (USAGM) до конца следующей недели предоставить план возобновления вещания VoA. USAGM распределяет федеральное финансирование для работы иновещательных СМИ, которые предоставляют информацию жителям тех стран, где отсутствует либо ограничена свобода прессы, пишет DW.

В своем постановлении Ламберт подчеркнул, что Конгресс США установил четкие требования к задачам и финансированию USAGM. Согласно этим требованиям, вещательные службы агентства должны обеспечивать объективное и надежное освещение событий, охватывая "каждый значимый регион мира".

Ранее Ройс Ламберт признал незаконным назначение бывшей телеведущей Кари Лейк на пост главы USAGM. В силу этого решения массовые увольнения в VoA, проведенные под руководством Лейк, считаются недействительными. До 23 марта агентство обязано восстановить в должности 1042 сотрудника "Голоса Америки", которые с конца 2025 года находились в оплачиваемом административном отпуске.

Год назад Ламберт предписал восстановить финансирование VoA

В марте 2025 года президент США Дональд Трамп, который уже давно выступает против СМИ, публикующих критические материалы о нем и его администрации, распорядился провести радикальные сокращения в USAGM. Белый дом обвинил "Голос Америки" в распространении "радикальной пропаганды" и заявил, что налогоплательщики "больше не будут за это платить".

Уже спустя месяц федеральный судья Ройс Ламберт предписал администрации Трампа восстановить работу "Голоса Америки" и возобновить ее финансирование, признав закрытие радиостанции президентом незаконным и неконституционным,

#СМИ #Дональд Трамп #финансирование
