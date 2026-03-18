Консервированный тунец — это один из самых универсальных и вкусных продуктов, идеально подходящий для создания как легких диетических, так и более сытных блюд. Сегодня мы предлагаем вам рецепт замечательной закуски из тунца, разработанный кулинарным блогером Ольгой Головиной. Это блюдо подойдет как для личного употребления, так и для угощения гостей.
Закуска в виде веночка из тунца
Ингредиенты:
тунец в собственном соку — 2 банки;
яйца — 4 шт.;
синий лук — 1 шт.;
петрушка — пучок;
майонез — 2 ст. л.;
соль, перец;
багет;
оливки и маслины — для подачи.
Приготовление:
1. Яйца отварите вкрутую, остудите и нарежьте мелкими кубиками.
2. С тунца слейте жидкость, слегка размните его вилкой и добавьте к яйцам. Затем добавьте мелко нарезанный лук и петрушку. Все посолите, поперчите, заправьте майонезом и тщательно перемешайте.
3. Теперь приступим к формированию закуски.
4. В центр тарелки поместите пиалу или небольшую миску, а вокруг аккуратно выложите закуску в форме веночка.
5. Уберите середину и поместите туда подсушенный багет. Веночек можно украсить по своему усмотрению, используя маслины, помидоры или болгарский перец.
Источник: 1001sovet
