В Латвии зафиксирована первая с 2018 года вспышка кори, сообщила агентству ЛЕТА представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Илзе Удре.

ЦПКЗ проводит эпидемиологическое расследование вспышки и организует меры инфекционного контроля.

До 17 марта было зарегистрировано пять случаев кори, в том числе три лабораторно подтвержденных случая, два у школьников и один у взрослого, а также два подозрительных случая у школьников, результаты лабораторных исследований которых еще не получены. Все зарегистрированные случаи эпидемиологически связаны между собой.

По словам Удре, число выявленных контактов очень велико - не менее 800 человек. Среди них как контакты, выявленные в учебных заведениях, так и контакты в семьях пациентов, на массовых мероприятиях, в международных перевозках и в других местах.

Риск дальнейшего распространения инфекции, особенно среди невакцинированных, считается высоким. Кроме того, невозможно выявить все контакты, особенно случайные контакты в общественных местах.

Контактным лицам даны рекомендации, в том числе о том, что делать в случае заболевания, включая самоизоляцию. Информация, необходимая для медицинского наблюдения за контактными лицами, передается семейным врачам. Это включает наблюдение за симптомами, лабораторные анализы, если необходимо, и оценку статуса вакцинации.

ЦПКЗ также направил методические материалы врачам и больницам для повышения осведомленности о диагностике, эпиднадзоре и профилактике кори.

Удре также отмечает, что, в отличие от некоторых других стран ЕС, ситуация в Латвии в последние годы была благоприятной.

В частности, в 2025 году был подтвержден один завозной случай кори. Также в 2023 году был подтвержден один завозной случай кори.

С 2020 по 2022 год в Латвии не было зарегистрировано ни одного случая кори, а в 2019 году было зарегистрировано три случая.

Последние вспышки кори в Латвии были зафиксированы в 2018 году, когда было зарегистрировано 25 случаев, и в 2014 году, когда было зарегистрировано 36 случаев.

Удре подчеркивает, что корь - это инфекция, предотвращаемая вакцинацией, и вакцинация является единственным эффективным способом защиты от заболевания и предотвращения вспышек кори.

Хотя каждый ребенок в Латвии имеет право на оплачиваемую государством прививку от кори, анализ данных о вакцинации, проведенный ЦПКЗ, показывает, что около 14 000 или 4% детей в возрасте от года до 17 лет не получили ни одной прививки от кори.

Заражение могло произойти 21-22 февраля на мероприятии "Ļutauras viktorinas" в Риге.

Эпидемиологическое расследование показало, что больной корью летел рейсом TK1758 из Риги в Турцию 5 марта. ЦПКЗ проинформировал турецкие учреждения о данном случае, чтобы выявить пассажиров, которые могли подвергнуться заражению.

Корь - это высокоинфекционное вирусное заболевание, которое передается от человека к человеку через мельчайшие капельки воздуха, когда инфицированный человек разговаривает, кашляет или чихает. Риск заражения особенно высок, если находиться в одной комнате с больным человеком.