Рижская дума в среду проголосовала за закрытие и реорганизацию нескольких школ и детских садов.

Из-за так демографической ямы, в которую провалилась столица Латвии, сократилось число учащихся в Риге. Вслед за этим будут закрыты и объединены ряда детских садов и общеобразовательных учреждений.

За последние семь лет число детей, задекларированных в Риге, сократилось почти на 40%, пожаловался вице-мэр Вилнис Кирсис. По-прежнему в Риге есть районы, где детские сады наполовину пусты. В целом в настоящее время в детсадах имеется более 2300 свободных мест.

Кирсис уверен, что нередко такая ситуация сложилась в тех детских садах, где плохо учат латышскому языку.

Что будет с сотрудниками закрытых детских садов? И.о. Департамента образования, молодежи и спорта Иварс Баламовскис заявил, что он в политику не вмешивается.

Господин Баламовскис утверждал, что, при переходе целых групп в новые учреждения, ранее работавшим с детками воспитателям предложат продолжить работу. Впрочем, в их праве также взять компенсацию и выйти на свободный рынок труда…

В целом планировалось ликвидировать 10 учреждений дошкольного образования. Еще 3 предложено "реорганизовать", и судьба 1 решится в 2027 году. Всего в Риге на начало 2025/26 учебного года было 148 муниципальных детсадов и... 239 частных.

Что закроют и объединят

Как бы то ни было, поддержано присоединение 74-й школы к 64-й средней школе. Часть зданий школ находится в одном квартале, будет создана единая территория. После объединения 64-я школа будет работать в трёх зданиях.

Рижскую 1-я Христианскую школу присоединят к 6-1 школе, которая также будет работать в трёх зданиях.

Рижскую Ринужскую среднюю и 31-ю школы объединят, создав новую школу на улице Скуйю, 11. В 2027 году Рижский лицей Броце объединят с Рижской основной школой Саркандаугавы, Рижскую основную школу Гайльэзерс — с Рижской основной школой Межциемса, а Рижскую среднюю школу имени Райниса — с Рижской начальной школой «Валодиня».

Также в 2027 году планируется оценить оптимизацию работы общеобразовательных школ в районах Болдерая, Даугавгрива и Кенгарагс.

В Риге действует 148 муниципальных дошкольных учреждений в 181 здании. Дошкольное образование получают 20 512 детей, при этом имеется 2328 свободных мест. Оптимизация в первую очередь затронет территории с большим количеством свободных мест и высокими расходами на содержание.

В районах Иманта и Кенгарагс менее востребованные детские сады будут присоединены к более крупным учреждениям с сохранением мест обучения и единым административным управлением. Аналогичные объединения пройдут в районах Гризинькалнс, Агенскалнс и Зиепниеккалнс — с созданием новых дошкольных учреждений под новыми названиями.

В отдельных районах будут закрыты здания с низкой наполняемостью и высокими затратами на содержание. Освобождённые помещения планируется использовать для других муниципальных функций.

В целом изменения приведут к освобождению десяти зданий, где образовательный процесс больше вестись не будет.

В 2027 году также планируется объединить детский сад «Imanta» с дошкольным учреждением «Dardedze», оценив предложение программ специального дошкольного образования в районе Иманта.