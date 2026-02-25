26 февраля православная церковь отмечает память преподобного Мартиниана Кесарийского, жившего в IV-V веках. В народном календаре этот день называется Мартынов день. В это время наши предки занимались домашними делами и обдумывали свои мысли.

26 февраля в православных храмах почитают преподобного Мартиниана Кесарийского, родившегося в древнем иудейском городе Кесария. О святом известно немного.

Согласно преданиям, он рано стал иноком и большую часть жизни провел в уединении, сначала в пустыне, а затем на удаленном острове. Это решение было осознанным, так как Мартиниан постоянно сталкивался с искушениями, и только вдали от людей он находил душевный покой.

Известно, что в 18 лет его пыталась соблазнить блудница по имени Зоя, делавшая это на спор. Она рассказала, что ей негде переночевать, и попросила разрешения остаться в келье до утра. Утром она начала соблазнять молодого монаха.

Поняв, что ему трудно противостоять искушению, Мартиниан встал босыми ногами на раскаленные угли. Осознав, что его поступок вышел за пределы разума, девушка начала просить прощения. Она раскаялась и вскоре ушла в монастырь, где прожила до своей смерти.

После этого Мартиниан уединился на необитаемом острове. Там, среди молчаливых скал, он плел корзины, которые затем обменивал на еду у владельца небольшой шхуны. Увидев старания инока, Христос наградил его даром чудотворения. Мартиниан использовал этот дар во благо, помогая людям избавиться от дурных страстей и тяжелых недугов.

Незадолго до своей кончины он покинул остров и отправился в паломничество, где начал лечить людей. Преподобный скончался в Афинах.

Народный календарь: Мартынов день

Название народного праздника, посвященного святому Мартиниану, наши предки адаптировали, назвав его «Мартынов день» или просто «Мартыном».

В это время люди знали, что суета, обман, плохие мысли и низменные страсти не приветствуются. Чтобы избежать искушений, старались провести этот день в кругу семьи, родственников и друзей.

Мартынов день: что нужно сделать

В старину предки проводили этот день в домашних хлопотах. Они наводили порядок, мужчины очищали двор от снега и убирали в хлеву. Но прежде чем приступить к повседневным делам, они ходили в церковь, зажигали свечи и читали молитвы.

К преподобному Мартиниану обращались с просьбами о силе, чтобы избежать искушений, а также просили исцелить больных родственников. Святой считался покровителем семей и укротителем страстей.

Существовало поверье, что в Мартынов день можно улучшить зрение. Для этого в ночь на 26 февраля (13 февраля по старому стилю) люди выходили во двор и смотрели на небо. Если оно было звездным, обращались к светилам с просьбой светить ярче. Считалось, что этот обряд поможет вернуть зоркость.

Еще один обряд был связан с усопшими родственниками. Люди, глядя в небо, называли звезды именами своих покойных. Старцы говорили, что усопшие придут на помощь и помогут разобраться в сложных делах.

Мартынов день считался удачным для начала новых дел, крупных покупок и всего, что связано с финансами. Поэтому люди заранее откладывали такие хлопоты.

Мартынов день: народные приметы

Погода в Мартынов день может рассказать о весне. Нужно обратить внимание на поведение кошек и другие характерные зимние приметы. Например, если коты часто чихают, это предвещает похолодание. Если на Мартына начинает таять снег, это означает, что весна близка.

Если в этот день пасмурно и холодно, весна будет дождливой. А если слышны звонкие трели синиц, это к раннему теплу.

Мартынов день: что нельзя делать

Одним из главных запретов Мартынова дня является труд. Тот, кто проведет его в хлопотах, будет счастлив и богат. Однако если на Мартына начать лениться и уклоняться от домашних дел, удачи не будет. В Мартынов день запрещается:

Стричься, заплетать косы, менять прическу — к проблемам, из которых будет сложно найти выход.

Заниматься любым видом рукоделия — к болезням.

Грустить и оставаться в одиночестве — в таком состоянии можно провести весь год.

В Мартынов день пожилые люди, знающие особенности этого времени, запрещали оставлять детей одних. Они говорили, что темные силы, которые витают вокруг на Мартына, могут их напугать.

Избежать одиночества помогут друзья. Поэтому 26 февраля люди собирали друзей, вместе обедали, пили чай и рассказывали друг другу всевозможные истории, которые придумывали на ходу.