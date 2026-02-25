Baltijas balss logotype
Курьеры в Латвии - как «дальнобойные официанты». Без них рестораны не выживут 1 1040

Наша Латвия
Дата публикации: 25.02.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: Курьеры в Латвии - как «дальнобойные официанты». Без них рестораны не выживут
ФОТО: LETA

Одной из сфер, где особенно заметно присутствие иностранцев, остаётся доставка еды. На улицах Риги всё чаще можно увидеть курьеров с большими сумками «Bolt Food», которые общаются с клиентами на английском. Это вызывает споры. Однако, как заявляет руководитель «Bolt» в Латвии Янис Римицанс, без этого ресурса рынок уже не справляется. Об этом пишет LA.

По его словам, в стране одновременно наблюдаются низкий уровень безработицы и ежегодное сокращение числа людей трудоспособного возраста на несколько тысяч. Рабочих рук не хватает в пассажирских перевозках и общепите. Из-за дефицита водителей местами невозможно выполнить междугородние рейсы.

«Без курьеров пострадают рестораны», — подчёркивает Янис Римицанс. Компания уточняет: курьеры и водители не являются сотрудниками «Bolt». Платформа предоставляет цифровую среду, а партнёры регистрируются как самозанятые или индивидуальные коммерсанты в Службе государственных доходов и сами платят налоги. Условия для всех одинаковы.

Иностранцы могут присоединиться к платформе только при наличии действующего вида на жительство и знания латышского языка. Для пассажирских перевозок требуется лицензия Автотранспортной дирекции и уровень языка не ниже B1. Исключение временно действует для граждан Украины.

Компания призывает клиентов сообщать через приложение, если водитель не владеет латышским языком. В этом случае проводится повторная проверка документов.

По оценке «Bolt», доставка формирует от 30 процентов до 50 процентов, а иногда и до 70 процентов оборота ресторанов. Каждый заказ приносит поступления НДС в бюджет. Без достаточного числа курьеров эти обороты и налоговые доходы снизятся.

#безработица #Латвия #общепит #рестораны #трудовая миграция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    26-го февраля

    Ну как же без индусов,которые учатся в институтах,а заодно с утра до вечера развозят пишу? Надо ещё больше.250 млн индусов изъявили желание поехать в ЕС,от которой Бляйден заключила с израильским другом Муди сделку на завоз детей Ганга в Евросоюз. И курирует завоз явно какой то ,,израильтянин,,в Латвии как в Британии и во Франции.Да и в России завоз курирует Горский еврей,олигарх из Азербайджана.. Кранты Европе...А Латвии быстрее всех ,исходя из количества населения.,🔯👽😈

    13
    4

