В испанской Каталонии удвоили туристический сбор в рамках борьбы с массовым туризмом – он теперь станет одним из самых высоких в Европе.

Региональный парламент Каталонии утвердил закон об удвоении туристического сбора с апреля. Гости, которые останавливаются в отеле, с апреля начнут платить от 10 до 15 евро за ночь с человека, тогда как ранее туристический сбор составлял 5-7,5 евро, в зависимости от класса отеля. Для пассажиров круизных лайнеров сбор останется на уровне 6 евро.

В последние годы от местных жителей, особенно в Барселоне, росли нарекания, что огромные потоки туристов приводят к превращению все большего количества жилья в квартиры под краткосрочную аренду, а стоимость аренды для самих горожан из-за дефицита жилья растет до непосильной.

Четверть поступлений от повышенного туристического сбора собираются направлять на смягчение жилищных проблем.

В гостиничном бизнесе не в восторге от нововведения и опасаются, что это существенно ударит по количеству гостей.

К 2030 году Барселона планирует ограничить круизный туризм.

Ряд мер против массового туризма начала внедрять также итальянская Венеция.