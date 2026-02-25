Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Учения в Бретани: готовятся отражать агрессию России 0 193

В мире
Дата публикации: 25.02.2026
Euronews
Изображение к статье: Учения в Бретани: готовятся отражать агрессию России
ФОТО: twitter

В Бретани — масштабная высадка десанта: за северо-западе Франции проходят учения «Орион-26», крупнейшие за последние годы. Хотя в легенде учений описаны вымышленные страны, организаторы и участники не скрывают, что готовятся к возможному конфликту на фоне эскалации угроз со стороны России.

В манёврах принимают участие 12,5 тысяч военнослужащих, 25 кораблей, 140 самолётов и около 1200 дронов из 25 стран. Одна из главных задач — продемонстрировать единство НАТО и готовность к совместным действиям на фоне недавнего кризиса в рядах Альянса.

Лейтенант Дориан, 3-й парашютный полк морской пехоты, Франция:

«Наш полк привык к такого рода учениям. Тем не менее, эти — особенные, поскольку они носят межвидовой характер, в них участвуют военно-морские и военно-воздушные силы, а также представители других стран. Например, на этом самолете со мной летят два британца».

Учения начались две недели назад и продлятся три месяца, манёвры проходят на западе и северо-востоке Франции.

Читайте нас также:
#НАТО #Франция #учения #безопасность #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Местные жители спасают американскую женщину-пилота, сбитую ПВО Кувейта Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Европейской страны осудил нападение США и Израиля на Иран
Изображение к статье: «Захват!» В США раскрыли следующую цель Трампа после Ирана
Изображение к статье: Зеленский вызвался помочь Ближнему Востоку в обмен на перемирие с Россией

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео