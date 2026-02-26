Baltijas balss logotype
Как старину Пикачу продали за 17,5 миллионов долларов 0 176

Lifenews
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Любимец детворы 1990-х стал выгодным капиталовложением.

Любимец детворы 1990-х стал выгодным капиталовложением.

Только в 2025 году в мире напечатали более 75 миллиардов карточек Pokémon.

Самая дорогая карточка Pokémon — японской франшизы о «карманных монстрах», которая включает видеоигры, мультсериал и коллекционные карточки, — ушла с молотка за 16 492 000 долларов. Это абсолютный рекорд для коллекционных карточек, когда-либо проданных в мире.

Речь идет об ограниченной серии карточек - Pikachu Illustrator. Ее вручали победителям художественных конкурсов, которые в 1998 году проводил японский журнал CoroCoro. Изначально карточку получили всего 39 победителей конкурса. Позже, в начале 2020-х годов, еще две копии продал бывший сотрудник The Pokemon Company. Таким образом, подобных карточек в мире всего существует 41 экземпляр.

На карточке изображен Пикачу, а иллюстрацию создала Ацуко Нисида – художница, придумавшая оригинальный образ персонажа.

Для сравнения: только в 2025 году в мире напечатали более 75 миллиардов карточек Pokémon. На этом фоне Pikachu Illustrator считается одной из самых редких в истории серии.

Особую ценность проданной карточке придает ее безупречное состояние. По данным компании Professional Sports Authenticator (PSA), которая занимается экспертизой и оценкой коллекционных предметов, именно этот экземпляр получил оценку «GEM MT 10» - самый высокий балл за сохранность. И на сегодняшний день это единственная карточка Pikachu Illustrator с такой оценкой.

Онлайн-торги проводил дом Goldin Auctions из штата Нью-Джерси. Аукцион открылся 6 января с начальной цены в 500 000 долларов. По мере приближения дедлайна, стоимость постепенно выросла примерно до 6 миллионов. Однако в последние минуты началась активная борьба между участниками. В итоге победная ставка составила 13,3 миллиона долларов. К этой сумме добавилась комиссия аукционного дома в размере 24 процентов, которую оплатил покупатель. В результате окончательная цена карточки составила16 492 000 долларов.

Бывший владелец карточки - американский инфлюенсер Логан Пол. В 2021 году он приобрел ее у коллекционера из Объединенных Арабских Эмиратов, заплатив сумму в 4 миллиона долларов.

В день завершения аукциона Пол провел прямую трансляцию и лично передал карточку новому владельцу. Им стал инвестор Эй Джей Скарамуччи – сын бывшего пресс-секретаря Белого дома Энтони Скарамуччи.

Интересно, что на фоне рекордной сделки игровая франшиза Pokémon в последние годы всё больше сталкивается с критикой экспертов. Тем не менее продажа Pikachu Illustrator показывает, что интерес к физическим карточкам не ослабевает. Люди продолжают собирать их как хобби и одновременно рассматривают как инвестиционный актив.

#инвестиции #хобби #аукцион #мультик
Оставить комментарий

Видео