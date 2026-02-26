Врач-гигиенист Виктор ТРЕТЬЯКОВ не рекомендует мыть посуду жидким мылом.

По его словам, хотя это средство для рук действительно содержит компоненты, способные удалить грязь, жир и продезинфицировать посуду, существует риск, что остатки химикатов останутся на тарелках или чашках. При следующем приеме пищи они могут попасть в организм. Конечно, такая же угроза существует и при использовании традиционных моющих средств, однако они, как правило, смываются с посуды более эффективно, поскольку имеют иной состав.

В целом, для мытья посуды лучше всего подходит раствор пищевой соды с водой — это более безопасно для здоровья и экономично. Однако стоит отметить, что такое средство может не справиться с серьезными загрязнениями.