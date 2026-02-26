Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как собирать пищевые отходы для компоста зимой? 2 322

Дом и сад
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как собирать пищевые отходы для компоста зимой?

Существует мнение, что в зимний период можно консервировать отходы для компоста в домашних условиях. Как это сделать?

 

На этот вопрос отвечает биолог Иван Русских:

- Существует метод консервирования кухонных отходов, напоминающий процесс квашения капусты. Для этого необходимо заполнить емкости кухонными отходами (в основном растительного происхождения) и залить их раствором, состоящим из 1 литра воды, 1 столовой ложки меда (можно использовать искусственный) и 1 столовой ложки капустного или огуречного рассола (не маринада!).

После этого емкость закрывают и оставляют в прохладном месте для молочнокислого брожения. Можно добавлять новые порции отходов к уже заквашенным. Успех этого метода полностью зависит от качества отходов — они должны быть свежими и без признаков порчи. Также важно создать подходящие условия для брожения, иначе система может начать источать неприятный запах.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • ji
    jurijs ivanovs
    26-го февраля

    мвд лр тут как тут ! заботиться о нас ! чтобы мы не брякнули лишнего ! всё под контролем ! даже комментарии про сбор и квашение отходов с мёдом ! наверное вычисляют самогонщиков ? СЛАВА УКРАИНЕ !

    0
    2
  • ji
    jurijs ivanovs
    26-го февраля

    отличная идея ! теперь буду обязательно так делать ! буду квасить и делать компост с мёдом ! а то оченть скучно стало жить ! привет мвд ! СЛАВА УКРАИНЕ !

    0
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как правильно выбирать саженцы для дачного участка?
Изображение к статье: Можно ли использовать фен для разморозки холодильника?
Изображение к статье: Где оптимально высаживать картофель?
Изображение к статье: Какие особенности удобрения репчатого лука?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Власти Великобритании намерены разрешить перенос кур за лапы
В мире животных
Изображение к статье: Как часто следует вычесывать домашних животных?
В мире животных
Изображение к статье: Исследование: влияние кастрации на продолжительность жизни ротвейлеров
В мире животных
Изображение к статье: Пьёте кофе? Учёные рассказали, как это влияет на риск слабоумия
Люблю!
Изображение к статье: Живописный край близ границы с Литвой. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Запущен механизм самоуничтожения Латвии - Neatkarīgā
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Власти Великобритании намерены разрешить перенос кур за лапы
В мире животных
Изображение к статье: Как часто следует вычесывать домашних животных?
В мире животных
Изображение к статье: Исследование: влияние кастрации на продолжительность жизни ротвейлеров
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео