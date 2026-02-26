Существует мнение, что в зимний период можно консервировать отходы для компоста в домашних условиях. Как это сделать?

На этот вопрос отвечает биолог Иван Русских:

- Существует метод консервирования кухонных отходов, напоминающий процесс квашения капусты. Для этого необходимо заполнить емкости кухонными отходами (в основном растительного происхождения) и залить их раствором, состоящим из 1 литра воды, 1 столовой ложки меда (можно использовать искусственный) и 1 столовой ложки капустного или огуречного рассола (не маринада!).

После этого емкость закрывают и оставляют в прохладном месте для молочнокислого брожения. Можно добавлять новые порции отходов к уже заквашенным. Успех этого метода полностью зависит от качества отходов — они должны быть свежими и без признаков порчи. Также важно создать подходящие условия для брожения, иначе система может начать источать неприятный запах.



