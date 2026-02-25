Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Во Франции зафиксировали рекорды жары – до 30°C 0 7712

Lifenews
Дата публикации: 25.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Во Франции зафиксировали рекорды жары – до 30°C

Во Франции последние дни зимы обозначились аномально теплой погодой, на крайнем юге местами столбик термометра приблизился к 30°C, сообщает BFMTV.

Во Франции в последние дни на значительной части территории установилась аномально теплая погода с почти летними температурными показателями, которые достигли пика в среду 25 февраля.

По территории страны зарегистрировали 130 месячных температурных рекордов.

Так, в относительно северном Орлеане днем зафиксировали 22,4°C, более чем на 13 градусов выше нормы для этого времени года. В Нормандии было около 23°C, в столичном регионе – также около 23°C.

В Шамони у подножия Монблана на высоте более 1000 метров зарегистрировали рекордные 21,1°C.

В департаменте Атлантические Пиренеи, что рядом с границей с Испанией, в ряде населенных пунктов зарегистрировали 28-28,7°C.

В метеорологическом агентстве Météo France отмечают, что подобные показатели соответствуют нормам мая.

В последующие дни в большинстве регионов аномальное тепло будет продолжаться, в Париже будет около 20°C.

Читайте нас также:
#климат #Франция #погода #Европа #изменение климата #аномалия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
10
3
2
2
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Назван помогающий сохранить мышцы в пожилом возрасте витамин
Изображение к статье: Паника из-за войны с Ираном: платят до $350 тысяч, чтобы покинуть Эр-Рияд на частных самолетах
Изображение к статье: Назван неожиданный фактор повышения риска диабета и гипертонии
Изображение к статье: Врач развеяла миф о мужском репродуктивном здоровье

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: До +15 градусов: синоптики одарили прогнозом на первую половину марта
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти Великобритании намерены разрешить перенос кур за лапы
В мире животных
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео