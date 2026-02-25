Baltijas balss logotype
МОН предлагает создать систему изучения латышского для взрослых. Или кормушку для бюрократов?

Политика
Дата публикации: 25.02.2026
LETA
Изображение к статье: МОН предлагает создать систему изучения латышского для взрослых. Или кормушку для бюрократов?

Министерство образования и науки (МОН) подготовило концептуальный доклад, в котором предлагаются решения по устранению фрагментации ответственности учреждений по преподаванию государственного языка, сообщили агентству ЛЕТА в министерстве.

Цель - создать скоординированную, прозрачную и основанную на качестве систему, которая обеспечит лучшее качество преподавания, более эффективный оборот данных и управление государственным финансированием. Министерство отмечает, что изучение латышского языка для взрослых является важной частью политики социального сплочения и занятости, учитывая растущий спрос на изучение языка среди приезжих.

В настоящее время финансируемое государством обучение латышскому языку взрослых осуществляется в сотрудничестве нескольких учреждений, включая Министерство культуры, Фонд интеграции общества (ФИО), Министерство благосостояния и подведомственные ему учреждения, а также на уровне самоуправлений. МОН считает необходимым усилить координацию между этими учреждениями и установить более четкое разделение функций.

Одним из предлагаемых решений является создание модуля изучения госязыка в цифровой платформе для взрослых "Stars". Платформа обеспечит единое приложение для изучения латышского языка, возможность самооценки языковых навыков от уровня A1 до C2, а также накопление данных о процессе обучения, результатах и использовании финансирования.

Разрабатывать и поддерживать модуль будет Государственное агентство развития образования, а за разработку учебной программы, методическую поддержку и повышение качества обучения будет отвечать Агентство латышского языка (АЛЯ). Качество преподавания будет контролировать АЛЯ, а соблюдение нормативных требований - Государственная служба качества образования.

Доклад предусматривает переходный период до конца 2027 года, в течение которого будут продолжать действовать существующие механизмы и финансирование изучения государственного языка. Переход к единой системе будет постепенным, что позволит завершить уже начатые учебные группы и перенести данные из существующих систем, включая ФОИ, Государственное агентство занятости и Министерство культуры.

В период 2026-2028 годов будет разработана нормативная база, разработано и оцифровано содержание тестов для самооценки уровня владения языком и заключены соглашения об обмене данными с соответствующими учреждениями.

Кроме того ведется работа по подготовке преподавателей латышского языка для работы со взрослыми. В Латвийском университете создана специализированная учебная программа, в которой уже начали обучение 37 студентов.

#образование #латышский язык
