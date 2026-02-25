Президент Латвии Эдгар Ринкевич и министр обороны Андрис Спрудс выразили единое мнение о необходимости внесения поправок в закон о финансировании государственной обороны, согласно которым с 2027 года расходы на оборону в соответствии с критериями НАТО должны составлять не менее 5% валового внутреннего продукта (ВВП).

Как сообщил агентству ЛЕТА советник президента по коммуникации Мартиньш Дрегерис, в среду в Рижском замке состоялась встреча главы государства с министром обороны. Стороны обсудили освоение оборонного финансирования, включая инвестиции в развитие потенциала Национальных вооруженных сил (НВС) в соответствии с целями НАТО, обеспечение роли Латвии как принимающей союзников страны, а также укрепление военной промышленности.

Президент подчеркнул, что исторически крупнейший оборонный бюджет должен осваиваться целенаправленно, эффективно и без промедления.

"Очевидно, что на встрече глав государств и правительств стран НАТО в июле этого года в Анкаре каждый европейский союзник должен продемонстрировать реальный прогресс в выполнении обязательств, принятых на Гаагском саммите НАТО. Тесное трансатлантическое сотрудничество как сегодня, так и в перспективе основывается на способности Европы уверенно брать на себя больше ответственности", - подчеркнул Ринкевич.

Президент и министр отметили, что необходимо укреплять региональное сотрудничество в Балтийском регионе и развивать тесные связи со странами Скандинавии, способствовать единому пониманию угроз в Евросоюзе и НАТО с соответствующим наращиванием военного потенциала, а также продолжать поддержку Украины.

Среди приоритетных задач, которые Министерство обороны и НВС должны выполнить в установленные сроки, президент вновь подчеркнул необходимость развития военного полигона "Селия" - как для обеспечения профессиональной службы и подготовки военнослужащих Службы государственной обороны, так и для расширения инфраструктуры для приема сил союзников.

Кроме того, Ринкевич подчеркнул важность прямого и своевременного диалога между Министерством обороны, НВС, населением и самоуправлениями на восточной границе в связи с развертыванием контрмобильной инфраструктуры.

Межведомственная координация и сотрудничество по вопросам, связанным с государственной обороной, также имеют существенное значение для обеспечения национальной безопасности, отметил президент.