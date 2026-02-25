Baltijas balss logotype
Скандал в Минобразе: если провод для мыши стоит 84 евро, то сколько стоит сама мышь? 4 2825

Политика
Дата публикации: 25.02.2026
grani.lv
Изображение к статье: Скандал в Минобразе: если провод для мыши стоит 84 евро, то сколько стоит сама мышь?
ФОТО: Unsplash.com

Министр образования и науки Даце Мелбарде изучила закупки для IT-сферы в своём ведомстве и обомлела. Оказывается, министерство накупило кабели для компьютерных мышей по невиданным ценам: 84 евро за штуку, пишут "Грани".

Сегодня большинство людей предпочитают беспроводные компьютерные мыши: удобно и не надо никаких проводов. Стоят они в районе 10-20 евро.

Однако в Министерстве образования и науки решили работать по старинке и закупили кабели для проводных компьютерных мышей. Почему так? Наверное, потому что, как в анекдоте девяностых (где новый русский купил галстук за две тысячи баксов, а приятель обозвал его лохом, ведь за углом можно купить за три тысячи), в МОН ухитрились найти партию проводов по 84 евро за штуку. Это настоящий шок — таких цен за ничтожный проводок быть не должно. Да и самим проводкам пора бы исчезнуть из продаж — анахронизм. Но в МОН, очевидно, за закупки отвечают люди, которые про это не знают.

Обескураженная Мелбарде написала в соцсети Х: «Управление ИТ в Министерстве образования и науки — это область, где я столкнулась с серьёзными вызовами. По моему поручению в конце прошлого года и в начале этого в министерстве начаты служебные проверки по реализованным IT-закупкам».

Юрист и политик Андрис Тейкманис тоже высказался по поводу этой истории в Х: «Мне особенно понравилась цена кабелей для мышей — каждый кабель обошелся Министерству образования и науки в 84 евро, но если умножить на количество компьютеров, то получается, что министерство заплатило 640 тысяч евро только за кабели для компьютерных мышей, без НДС. Надеюсь, у министерства есть какое-то оправдание такому выбору, особенно учитывая, что Министерство образования и науки решило не выполнять задачу Сейма по преобразованию Совета высшего образования в экспертное учреждение, а ликвидировать его во имя экономии бюджета (годовой бюджет Совета высшего образования составляет 130 тысяч евро — гораздо меньше, чем Министерство образования и науки было готово заплатить за кабели для мышей)».

Теперь у общества один вопрос: если 84 евро стоит ничтожный проводок для мыши, то сколько же стоит для МОН сама мышь?

#цены #коррупция #закупки #бюджет #экономия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
2
1
15

Оставить комментарий

(4)
  • VS
    Vad Sorry
    26-го февраля

    В Китае за это смертная казнь, а тут даже ни то что кто-то работу потеряет даже ни извинится, или сразу в другое министерство перейдёт

    8
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Vad Sorry
    26-го февраля

    Ну так все свои люди во всех министерствах сидят, с маникюром и педикюром.

    Пропасть не дадут, ну кому хочется обратно на хутор возвращаться?

    4
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    26-го февраля

    Во как воруют государственные деньги из бюджета, со знанием дела воруют, ведь хуторское ворьё не зря обучалось знаниям, как нужно "грамотно" тырить из кармана государства.

    8
    1
  • С
    Сарказм
    25-го февраля

    Какой провод для мыши, они о чем? Я уже 30 лет мышами пользуюсь, начинал с шариковой, которых нынешняя молодежь и не видела (и кстати предпочитаю как раз проводные, без всяких батареек и прочей муры), но всегда-всегда-всегда провода для мыши были несьемными, намертво припаянными к схеме самой мыши. И основной неисправностью в общем-то весьма надежного девайса была как раз поломка этого самого провода, после чего мышь отправлялась в мусорник. Так что либо сложности перевода, либо схематоз

    37
    3
Читать все комментарии

