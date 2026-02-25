Министр образования и науки Даце Мелбарде изучила закупки для IT-сферы в своём ведомстве и обомлела. Оказывается, министерство накупило кабели для компьютерных мышей по невиданным ценам: 84 евро за штуку, пишут "Грани".

Сегодня большинство людей предпочитают беспроводные компьютерные мыши: удобно и не надо никаких проводов. Стоят они в районе 10-20 евро.

Однако в Министерстве образования и науки решили работать по старинке и закупили кабели для проводных компьютерных мышей. Почему так? Наверное, потому что, как в анекдоте девяностых (где новый русский купил галстук за две тысячи баксов, а приятель обозвал его лохом, ведь за углом можно купить за три тысячи), в МОН ухитрились найти партию проводов по 84 евро за штуку. Это настоящий шок — таких цен за ничтожный проводок быть не должно. Да и самим проводкам пора бы исчезнуть из продаж — анахронизм. Но в МОН, очевидно, за закупки отвечают люди, которые про это не знают.

Обескураженная Мелбарде написала в соцсети Х: «Управление ИТ в Министерстве образования и науки — это область, где я столкнулась с серьёзными вызовами. По моему поручению в конце прошлого года и в начале этого в министерстве начаты служебные проверки по реализованным IT-закупкам».

Юрист и политик Андрис Тейкманис тоже высказался по поводу этой истории в Х: «Мне особенно понравилась цена кабелей для мышей — каждый кабель обошелся Министерству образования и науки в 84 евро, но если умножить на количество компьютеров, то получается, что министерство заплатило 640 тысяч евро только за кабели для компьютерных мышей, без НДС. Надеюсь, у министерства есть какое-то оправдание такому выбору, особенно учитывая, что Министерство образования и науки решило не выполнять задачу Сейма по преобразованию Совета высшего образования в экспертное учреждение, а ликвидировать его во имя экономии бюджета (годовой бюджет Совета высшего образования составляет 130 тысяч евро — гораздо меньше, чем Министерство образования и науки было готово заплатить за кабели для мышей)».

Теперь у общества один вопрос: если 84 евро стоит ничтожный проводок для мыши, то сколько же стоит для МОН сама мышь?