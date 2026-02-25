Baltijas balss logotype
Двойное убийство на Кипсале: 18-летний юноша среди бела дня убил монахиню и офисную сотрудницу

ЧП и криминал
Дата публикации: 25.02.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: Двойное убийство на Кипсале: 18-летний юноша среди бела дня убил монахиню и офисную сотрудницу

Утром 6 декабря 2014 года 79-летняя монахиня Леонида, как обычно, участвовала в святой мессе в Рижской церкви Святого Иосифа в Дзегужкалнсе. После богослужения она направилась обратно в монастырь привычным путем. Однако на этот раз домой она не вернулась. Ранним декабрьским утром монахиня бесследно исчезла, рассказывает передача "Реконструкция преступления".

Тело Леониды было найдено спустя почти две недели — 14 декабря, утром в третье воскресенье Адвента. Тело недалеко от монастыря обнаружила местная жительница, гулявшая с собакой. Жестокость преступления шокировала общество — женщину задушили и били палкой по жизненно важным частям тела.

Вскоре полиция получила сообщение еще об одной пропавшей женщине — офисной сотруднице Людмиле 1958 года рождения, работавшей в районе Кипсалы. Женщина обычно выходила в обеденное время на короткую прогулку, однако в этот раз на работу не вернулась. Коллеги, обеспокоенные ее проблемами со здоровьем и уже прозвучавшей новостью об убийстве монахини, отправились на поиски.

Примерно в 400 метрах от места работы Людмилы, недалеко от улицы Матрожу, было обнаружено ее тело. У женщины была тяжелая травма головы, одежда разорвана, тело частично прикрыто коврами. И это убийство произошло среди бела дня.

Государственная полиция начала уголовный процесс по факту убийства при отягчающих обстоятельствах. Первоначально у следствия было мало зацепок, однако решающей стала ошибка убийцы после второго преступления. Из сумочки убитой Людмилы были похищены мобильный телефон, деньги и документы. В телефон вставили другую SIM-карту, с которой совершались звонки и отправлялись сообщения.

Проверяя устройство, полиция установила, что в нем находится SIM-карта, принадлежащая жителю Кипсалы Никите. Уже через несколько часов рижская криминальная полиция его задержала — 18-летнего юношу подняли с постели по месту жительства всего в нескольких сотнях метров от обоих мест преступления.

Согласно обвинению, 6 декабря, находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодой человек напал на монахиню - подкрался сзади и затащил ее в кусты. Там он душил женщину и бил по голове и грудной клетке. 18 декабря он аналогичным образом напал на Людмилу — сначала попросил сигарету, а после отказа подкрался со спины и затащил в кусты.

В суде выяснилось, что семья Никиты иногда ходила в монастырь за остатками пищи для домашних животных. Однако обвиняемый утверждал, что лично монахиню не знал. Психиатры признали его вменяемым, установив органические расстройства личности, проявляющиеся в определенных ситуациях.

Суд пришел к выводу, что оба преступления были совершены из корыстных побуждений, хотя похищенные вещи имели небольшую ценность. В свой 20-й день рождения Никита получил приговор — пожизненное лишение свободы за убийство двух женщин. В 2017 году приговор был оставлен без изменений Верховным судом.

Убитая монахиня Леонида была известна своими миролюбием и искренностью — она всегда первой приходила на молитвы и помогала другим. Людмила была матерью двух сыновей и бабушкой, начавшей строить дом на недавно приобретенном участке.

Оба преступления произошли среди бела дня в жилом районе Риги и еще долго вызывали в обществе вопрос — как могло случиться так, что никто ничего не заметил.

#суд #полиция #Кипсала #преступления
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • bt
    bory tschist
    26-го февраля

    ... a какие сроки заключения получит родители этого ублюдка? это ведь – их гены, их воспитание!

    5
    2

