Депутатов в латвийский Сейм будут выбирать в зоопарке, больницах и торговых центрах 3 719

Политика
Дата публикации: 25.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Депутатов в латвийский Сейм будут выбирать в зоопарке, больницах и торговых центрах

На предстоящих этой осенью выборах в Сейм в Риге можно будет проголосовать в 158 избирательных участках.

Это предусматривает принятое в среду решение Рижской думы, которым утверждён список избирательных участков. Общее количество участков такое же, как и на предыдущих выборах, однако изменено местоположение и номера участков.

На этих выборах появится новый избирательный участок в Рижском зоопарке, Музее природы и Университете имени Страдыня.

Избирательные участки будут также открыты в четырёх больницах — в Клинической университетской больнице имени Паула Страдыня, Рижской Восточной клинической университетской больнице, Рижской 1-й больнице и Рижской 2-й больнице.

Всего 111 участков будут расположены в образовательных учреждениях.

Избирательные участки на выборах в Сейм будут размещены в 12 торговых центрах — «Akropole Rīga», «Akropole Alfa», «Domina Shopping», «Galleria Rīga», «Galerija Centrs», «Origo», «Olimpia», «Rīga Plaza», «Stockmann», «Sky & More», «Imanta», «Zoom».

#выборы #больницы #Рига #зоопарк #Сейм #Латвия #торговые центры #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • VU
    Vards Uzvards
    26-го февраля

    Если на фото изображён депутат, то готов сходить за него бросить бумажку в мусорник. От него вреда не будет и на содержание хватит пары ящиков бананов в месяц. Из всех латвийских политиканов это лучший кандидат и хоть какой-то выбор.

    2
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    26-го февраля

    Желание не отдавать свой голос кому попало настолько велико, что скоро избирательные участки будут устанавливать на вокзалах и автостанциях, а также мобильные пункты сотрудникам ДПС по всей Латвии.

    Остановил инспектор - проверил, не проголосовал, дальше не поедешь!

    6
    1
  • A
    Aleks
    26-го февраля

    Смотришь на многих депутатов и узнаешь в них братьев наших меньших. Только ,мне кажется,что из клеток достают самых тупых обезьян и определяют их в политику. Думаю,что среди обезьян по уму есть более продвинутые,чем те,которых почему то выбирает народец. Многих из депутатского корпуса надо отправить обратно в зоопарк,а на их место посадить более продвинутых обезьян и они там есть ..

    7
    2
Читать все комментарии

