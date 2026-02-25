На предстоящих этой осенью выборах в Сейм в Риге можно будет проголосовать в 158 избирательных участках.

Это предусматривает принятое в среду решение Рижской думы, которым утверждён список избирательных участков. Общее количество участков такое же, как и на предыдущих выборах, однако изменено местоположение и номера участков.

На этих выборах появится новый избирательный участок в Рижском зоопарке, Музее природы и Университете имени Страдыня.

Избирательные участки будут также открыты в четырёх больницах — в Клинической университетской больнице имени Паула Страдыня, Рижской Восточной клинической университетской больнице, Рижской 1-й больнице и Рижской 2-й больнице.

Всего 111 участков будут расположены в образовательных учреждениях.

Избирательные участки на выборах в Сейм будут размещены в 12 торговых центрах — «Akropole Rīga», «Akropole Alfa», «Domina Shopping», «Galleria Rīga», «Galerija Centrs», «Origo», «Olimpia», «Rīga Plaza», «Stockmann», «Sky & More», «Imanta», «Zoom».