Свободы без денег не бывает? В двух странах ЕС закрываются редакции «Радио Свобода» 0 573

В мире
Дата публикации: 25.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Свободы без денег не бывает? В двух странах ЕС закрываются редакции «Радио Свобода»

Болгарская и румынская службы "Радио Свобода/Радио Свободная Европа" (RFE/RL) прекращают свою работу с 31 марта из-за проблем с финансированием.

Об этом, сообщил президент компании Стив Капус на платформе X.

Напомним, отмена финансирования "Радио Свобода" была связана с решением президента США Дональда Трампа сократить Агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое он принял весной прошлого года.

После этого ЕС согласился предоставить экстренное финансирование для поддержки работы "Радио Свободная Европа/Радио Свобода".

Однако, очевидно, Румынию и Болгарию денег не хватило. А выжить в рыночных условиях, как это делают частные радиостанции, "Радио Свобода/Радио Свободная Европа" не смогла.

Оставить комментарий

