Директор Лувра ушла в отставку после ограбления века 0 122

В мире
Дата публикации: 25.02.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Директор Лувра ушла в отставку после ограбления века
ФОТО: pixabay

Лоранс де Кар покинула пост директора Лувра спустя четыре месяца после ограбления знаменитого музея. Елисейский дворец заявил, что Лувр нуждается в покое и мощных импульсах для реализации важных проектов.

Директор парижского Лувра Лоранс де Кар спустя четыре месяца после громкого ограбления всемирно известного музея подала в отставку, пишет DW. Елисейский дворец во вторник, 24 февраля, сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон принял отставку. "Крупнейшему музею мира сейчас нужны покой и новые мощные импульсы для реализации важных проектов в области безопасности и модернизации", - говорится в заявлении.

Отставка директора последовала менее чем через неделю после представления доклада парламентской следственной комиссии о "краже века", совершенной 19 октября прошлого года. В докладе руководство Лувра было признано частично ответственным за нашумевшую кражу королевских регалий. "Существует список упущений, которые в других странах и учреждениях давно привели бы к отставкам", - заявил глава комиссии Александр Портье, очевидно имея в виду де Кар.

Ограбление века

Директор музея, подвергавшаяся критике со многих сторон, предложила уйти в отставку уже на следующий день после ограбления, но тогда министр культуры Франции Рашида Дати отклонила ее предложение. Теперь отставку принял Макрон.

В октябре четверо мужчин похитили из Лувра часть французских королевских регалий номинальной стоимостью 88 млн евро - невосполнимая историческая ценность экспонатов еще выше. Похищенное до сих пор не найдено.

С момента ограбления музей неоднократно попадал в негативные заголовки - в частности, из-за нескольких случаев затопления, забастовок и подозрений в масштабном мошенничестве с билетами на 10 млн евро.

#Франция #искусство #безопасность #культура #ограбление #отставка
