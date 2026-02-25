Война РФ против Украины сильно изменила Германию, считают опрошенные DW эксперты. По словам политолога Алекса Юсупова, война стала "ментальным потрясением" для немцев. "Скепсис по отношению к военной силе, предпочтение дипломатических инструментов, надежда на институты - все это 24 февраля 2022 года оказалось несостоятельным, - говорит Юсупов. По его наблюдению, в связи с войной в Украине у немцев больше всего изменилось "ощущение понятного будущего".

Политолог в интервью Deutsche Welle Дмитрий Стратиевский выделяет три основных изменения. Во-первых, миллионы немцев впервые после окончания Второй мировой почувствовали "дыхание войны". Второе - изменение взгляда на безопасность и на оборонные расходы. И третье - немцы стали иначе относиться к собственной армии, которая раньше была не очень популярна.

По оценке аналитика Германского общества внешней политики Штефана Майстера, главным изменением с момента начала полномасштабной войны РФ против Украины стало "осознание того, что Германия живет в другой реальности с точки зрения политики безопасности и что Россия при этом - самая большая проблема и самая серьезная опасность для Германии и Европы".