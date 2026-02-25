Политолог: Миллионы немцев впервые после окончания Второй мировой почувствовали "дыхание войны".
Война РФ против Украины сильно изменила Германию, считают опрошенные DW эксперты. По словам политолога Алекса Юсупова, война стала "ментальным потрясением" для немцев. "Скепсис по отношению к военной силе, предпочтение дипломатических инструментов, надежда на институты - все это 24 февраля 2022 года оказалось несостоятельным, - говорит Юсупов. По его наблюдению, в связи с войной в Украине у немцев больше всего изменилось "ощущение понятного будущего".
Политолог в интервью Deutsche Welle Дмитрий Стратиевский выделяет три основных изменения. Во-первых, миллионы немцев впервые после окончания Второй мировой почувствовали "дыхание войны". Второе - изменение взгляда на безопасность и на оборонные расходы. И третье - немцы стали иначе относиться к собственной армии, которая раньше была не очень популярна.
По оценке аналитика Германского общества внешней политики Штефана Майстера, главным изменением с момента начала полномасштабной войны РФ против Украины стало "осознание того, что Германия живет в другой реальности с точки зрения политики безопасности и что Россия при этом - самая большая проблема и самая серьезная опасность для Германии и Европы".
