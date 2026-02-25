Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мерц призвал Китай наращивать инвестиции в Германии 0 266

В мире
Дата публикации: 25.02.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Мерц призвал Китай наращивать инвестиции в Германии

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе визита в Пекин призвал китайские компании увеличивать вложения в немецкую экономику. Си Цзиньпин приветствовал настрой Мерца на углубление связей.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) в ходе первого визита в Китай в качестве главы германского правительства в среду, 25 февраля, призвал китайские компании наращивать инвестиции в Германию, одновременно потребовав от Пекина сократить рыночные диспропорции. Мерц, которого сопровождает крупная делегация бизнесменов, сообщил председателю КНР Си Цзиньпину, что намерен углублять экономические связи с Китаем - крупнейшим торговым партнером Германии в прошлом году.

"Существуют вызовы, которые нам следует сегодня обсудить, однако рамки, в которых мы работаем, исключительно благоприятны, и на протяжении последних десятилетий мы очень хорошо сотрудничали", - отметил он.

Си, стремящийся позиционировать Китай как надежного партнера во все более непредсказуемом мире, положительно отреагировал на слова Мерца. "Чем более турбулентным и взаимозависимым становится мир, тем больше Китаю и Германии необходимо укреплять стратегическую коммуникацию и повышать стратегическое взаимное доверие", - заявил он.

Обеспокоенность Берлина

Ранее на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном Мерц заявил, что у Германии имеются "вполне конкретные вопросы, касающиеся сотрудничества", которое Берлин хочет "улучшить и сделать более справедливым". ФРГ давно обеспокоена заниженным курсом юаня, субсидиями, искажающими рынок, и избыточными мощностями китайских экспортеров, из-за которых торговый дисбаланс с Германией неуклонно растет.

Си Цзиньпин заявил Мерцу, что Китай и Германия должны быть "надежными партнерами, поддерживающими друг друга" и "защитниками свободной торговли. Китай поддерживает самостоятельность Европы, добавил Си, выразив надежду на то, что Европа будет действовать с Китаем в одном направлении и отстаивать стратегическое партнерство.

Фридрих Мерц призвал возобновить межправительственные консультации с китайскими официальными лицами. "Я знаю, что мои предшественники регулярно посещали Китай", - сказал Мерц на встрече с Си, добавив, что хочет продолжить эту традицию. "Нам следует также возобновить германо-китайские межправительственные консультации, прерванные сменой правительства в Берлине и пандемией", - подчеркнул он. Си отметил, что Мерц придает большое значение отношениям с Китаем.

Война в Украине

В ходе встречи в Пекине Мерц и Си также обсудили войну в Украине. Си Цзиньпин призвал обеспечить равное участие сторон в урегулировании украинского конфликта. "Ключ заключается в том, чтобы добиваться поиска решений путем диалога и переговоров", - сказал китайский лидер.

Союзники Киева на Западе часто критикуют Пекин за то, что он продолжает сотрудничать с Россией, закупая у нее сырье и поставляя ей технологии, которые позволяют Москве продолжать войну против Украины.

Читайте нас также:
#Украина #инвестиции #торговля #Си Цзиньпин #экономика #Фридрих Мерц #Китай #Германия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Местные жители спасают американскую женщину-пилота, сбитую ПВО Кувейта Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Европейской страны осудил нападение США и Израиля на Иран
Изображение к статье: «Захват!» В США раскрыли следующую цель Трампа после Ирана
Изображение к статье: Зеленский вызвался помочь Ближнему Востоку в обмен на перемирие с Россией

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео