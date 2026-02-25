Средняя заработная плата в Литве за год выросла на 107 евро и в четвёртом квартале 2025 года достигла 1 514 евро «на руки», сообщает Государственный фонд социального страхования (ГФСС) Литвы.

За год средний доход до вычета налогов увеличился примерно на 189 евро (примерно на 8% больше, чем год назад). Таким образом, человек, работающий полный месяц на полной ставке, сейчас в среднем зарабатывает 2 480 евро до уплаты налогов.

«Мы подсчитали, что доход среднего работника увеличился на 107 евро и достиг 1 514 евро на руки», — сообщила журналистам во вторник советник отдела статистики, анализа и прогнозирования ГФСС Кристина Зитиките.

Хотя зарплаты продолжают расти, по словам К. Зитиките, темпы роста доходов уже ниже, чем в предыдущие годы. При годовой инфляции 3,8% реальный рост доходов стал более умеренным.

«Приходится констатировать, что в 2025 году реальный рост доходов был ниже, чем в предыдущие годы», — отметила представитель «Содры».

Медианная зарплата за год выросла на 8,7% и достигла 1 934 евро до вычета налогов. Это означает, что половина всех застрахованных лиц зарабатывала менее 1 232 евро на руки, а половина — больше. Доходы каждого четвёртого работающего составляли от 1 000 до 1 500 евро до уплаты налогов.