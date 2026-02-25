Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Жители Литвы в среднем зарабатывают 1 514 евро «на руки» 0 504

В мире
Дата публикации: 25.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Жители Литвы в среднем зарабатывают 1 514 евро «на руки»

Средняя заработная плата в Литве за год выросла на 107 евро и в четвёртом квартале 2025 года достигла 1 514 евро «на руки», сообщает Государственный фонд социального страхования (ГФСС) Литвы.

За год средний доход до вычета налогов увеличился примерно на 189 евро (примерно на 8% больше, чем год назад). Таким образом, человек, работающий полный месяц на полной ставке, сейчас в среднем зарабатывает 2 480 евро до уплаты налогов.

«Мы подсчитали, что доход среднего работника увеличился на 107 евро и достиг 1 514 евро на руки», — сообщила журналистам во вторник советник отдела статистики, анализа и прогнозирования ГФСС Кристина Зитиките.

Хотя зарплаты продолжают расти, по словам К. Зитиките, темпы роста доходов уже ниже, чем в предыдущие годы. При годовой инфляции 3,8% реальный рост доходов стал более умеренным.

«Приходится констатировать, что в 2025 году реальный рост доходов был ниже, чем в предыдущие годы», — отметила представитель «Содры».

Медианная зарплата за год выросла на 8,7% и достигла 1 934 евро до вычета налогов. Это означает, что половина всех застрахованных лиц зарабатывала менее 1 232 евро на руки, а половина — больше. Доходы каждого четвёртого работающего составляли от 1 000 до 1 500 евро до уплаты налогов.

Читайте нас также:
#Литва #налоги #инфляция #зарплата #доходы #экономика #статистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Местные жители спасают американскую женщину-пилота, сбитую ПВО Кувейта Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Европейской страны осудил нападение США и Израиля на Иран
Изображение к статье: «Захват!» В США раскрыли следующую цель Трампа после Ирана
Изображение к статье: Зеленский вызвался помочь Ближнему Востоку в обмен на перемирие с Россией

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео