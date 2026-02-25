У Эстонии есть соглашение с Латвией о том, что железнодорожная линия европейской колеи «Rail Baltica» будет завершена к 2030 году, несмотря на опасения по поводу задержек в реализации проекта, заявил министр инфраструктуры Эстонии Кулдар Лейс, пишет LETA со ссылкой на ERR.

На этой неделе специальная комиссия парламента Эстонии по контролю за государственным бюджетом встретилась с латвийскими политиками и представителями Европейской счетной палаты, чтобы обсудить, возможно ли завершить проект в течение четырех лет, при этом наибольшие опасения вызваны задержками в Латвии.

"Управление этим проектом слабое. Более эффективное управление должно быть обеспечено соглашением между государствами. Во-вторых, я убежден, что нам следует стремиться как минимум к двустороннему соглашению с Латвией, чтобы мы — и налогоплательщики Эстонии — могли быть уверены, что инвестиции Эстонии в проект на протяжении лет симметрично гарантируют, что и Латвия будет его развивать", — заявил глава специальной комиссии Рийгикогу Урмас Рейнсалу.

Министр Лейс отметил, что наибольший риск для реализации «Rail Baltica» заключается в том, что правительство какой-либо страны решит отказаться от дальнейшего строительства железнодорожной линии. Латвия и Литва подтвердили, что продолжат работы в соответствии с установленным графиком и готовы к совместной закупке поездов, сказал он.

"У нас есть соглашение трех государств, в рамках которого все премьер-министры вновь подтвердили Европейской комиссии, что 2030 год является целевым, поэтому нет необходимости заключать отдельное соглашение между одной, двумя или тремя странами", — пояснил Лейс.

Технический директор реализующей проект в Эстонии компании «Rail Baltic Estonia» Лаури Улмс отметил, что существуют определенные опасения и риски относительно того, насколько быстро технически возможно завершить проект. "Если финансирование будет достаточным, это по-прежнему последний момент для принятия этих решений и завершения строительства железной дороги и в нашем направлении", — сказал он.

До сих пор закупки в Латвии были почти на треть дороже, чем в Эстонии.

"Знания и опыт Латвии в отношении проекта были значительно меньше, чем у Эстонии, когда мы начали процедуру закупок. Когда процедура закупок была начата, претенденты учитывали более высокую цену, поскольку риски значительно выше. С другой стороны, геотехнические условия в Латвии, где необходимо проводить строительные работы, могут быть существенно или немного хуже, чем в Эстонии", — отметил Улмс.

Недостающее финансирование планируется искать в следующем бюджете Европейского союза. В новом бюджете большая доля средств, чем ранее, будет направлена на оборону, что, по мнению Лейса, может быть выгодно для «Rail Baltica». Он добавил, что проекты, уже получившие поддержку Европейской комиссии, продолжат получать финансирование.

"Совместно мы подали заявку на финансирование «Rail Baltica», и нам необходимо показать, что строительство идет обещанными темпами. Помимо следующего периода есть и новые новости о том, что финансирование можно получить раньше — уже в 2026–2027 годах из остатков этого этапа, что означает, что ситуация с финансированием постоянно меняется, и здесь нет никакой трагедии", — сказал министр.

Как сообщалось, согласно информации созданного для реализации проекта совместного предприятия «RB Rail», стоимость первой очереди «Rail Baltica» в странах Балтии может достигнуть 14,3 миллиарда евро, из них в Латвии — 5,5 миллиарда евро, однако возможна потенциальная экономия до 500 миллионов евро за счет оптимизации технических решений, а также другие возможные сбережения.

Общая стоимость первого этапа в Эстонии оценивается в 3,1 миллиарда евро.

Общие расходы проекта согласно анализу затрат и выгод в странах Балтии могут достигнуть 23,8 миллиарда евро. В предыдущем анализе затрат и выгод в 2017 году предполагалось, что проект в целом обойдется в 5,8 миллиарда евро.

Проект «Rail Baltica» предусматривает создание железнодорожной линии европейской колеи от Таллина до границы Литвы и Польши, чтобы в дальнейшем соединить страны Балтии железнодорожным сообщением с другими европейскими государствами. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную линию европейской колеи (1435 мм) протяженностью 870 километров с максимальной скоростью поездов 240 километров в час.