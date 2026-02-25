Baltijas balss logotype
«Похоронный звон» для первого уровня пенсионной системы - Пойканс 1 11777

Наша Латвия
Дата публикации: 25.02.2026
Neatkarīgā
Изображение к статье: «Похоронный звон» для первого уровня пенсионной системы - Пойканс
ФОТО: LETA

В первом уровне пенсионной системы участвуют все жители Латвии, которые уплачивают или за которых уплачиваются взносы социального страхования.

Первый уровень пенсий основан на принципе солидарности поколений — то есть взносы работающих налогоплательщиков используются для выплаты пенсий нынешним пенсионерам. Зная, что стране не удаётся выбраться из демографической ямы, возникает вопрос: будет ли достаточно работающих, чтобы обеспечивать поступления в первый уровень и чтобы будущие пенсионеры смогли получать пенсии?

«Вот так выглядит “похоронный звон” для первого уровня пенсионной системы. С каждым годом звук будет только усиливаться. Понадобятся непопулярные решения — существуют разные варианты и их комбинации, но все они будут болезненными», — пишет в соцсети X исследователь Латвийского университета Илмарс Пойканс, комментируя таблицу эксперта по финансам и налогам Конфедерации работодателей Латвии (LDDK) Яниса Херманиса, где показано текущее количество занятых.

И. Пойканс также добавляет: «Первый уровень пенсий — это та же старая модель солидарности поколений, которую использовали ещё в СССР. Она работает только при растущей или хотя бы не сокращающейся численности населения».

Комментарии:

Илзе: Нужно готовиться к тому, что придётся работать до конца жизни, и никакой “пенсионной халявы” больше не будет…

Зеллис: Девушки… Слышите? Только ваши дети и мужья позаботятся о вас, если вы будете хорошими матерями, хозяйками и жёнами. Ваша сегодняшняя работа — это ваша нищета в старости. Материально ничто не гарантировано. Ваши накопления могут обесцениться в один день (дефляция, война, гражданские войны).

Commie: Нужно сократить первый уровень пенсий до уровня «социального пособия» и реформировать второй и третий уровни так, чтобы люди могли в них самостоятельно активно управлять своими средствами.

#финансы #демография #реформы #накопления
(1)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    26-го февраля

    1-ЭТО НЕ ХАЛЯВА!!! ЛЮДИ ВСЮ ЖИЗНЬ ВАС ЯЙЦЕГОЛОВЫХ КОРМИЛИ!!!!! БЕЗДАРЕЙ, И ПРОСТО ТУПЫХ!!!!!!!!! 2-ТАК А НАФИГА ПЛАТЯТ ВАМ УНЫЛЫМ НАЛОГИ...!!!!! . ПРОСТО -ДОСВИДАНИЕ..... И ТОНИТЕ ВЫ САМИ.)))))))))))))))...

