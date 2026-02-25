Baltijas balss logotype
Как авианосцы преодолевают штормовые волны и ветер, сохраняя самолеты на борту

Техно
Дата публикации: 25.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как авианосцы преодолевают штормовые волны и ветер, сохраняя самолеты на борту

Современные авианосцы, в частности американского класса "Форд", поражают своими масштабами и огневой мощью. Однако даже эти большие судна остаются уязвимыми перед мощными штормами. Подробно о том, как гиганты справляются с ветром и волнами в открытом море, пишет издание SlashGear.

Автор материала отмечает, что защита начинается задолго до встречи со стихией. В подтверждение своего мнения он приводит исторические примеры о высокой цене, которую флот платил за игнорирование силы природы.

"Во время Второй мировой войны тайфун "Кобра" нанес значительный ущерб авианосцам и кораблям поддержки оперативной группы 38 адмирала Хелси на Филиппинах, повредив или уничтожив почти 150 самолетов и повлекший гибель сотен моряков. В 1988 году первый из исторических авианосцев класса "Мидвей" выжил после 26-градусного крена во время тайфуна в Японском море", - рассказал журналист.

Сегодня же, по словам обозревателя, ВМС США используют самые современные модели прогнозирования погоды. Специальные специалисты-аэрографы на борту и на берегу предоставляют точные данные, что позволяет заранее корректировать курс и обходить эпицентры штормов.

Превращение палубы в "крепость"

В материале подробно описывается процесс подготовки самолетов к сильной качке. Отмечается, что истребители перемещают с краев палубы ближе к ее центру, где амплитуда движения судна меньше. Каждый самолет фиксируется в нескольких точках с помощью тяжелых стальных цепей и специальных упоров для колес. Часть авиапарка спускают в ангары, которые герметично закрываются водонепроницаемыми дверями. Это многоуровневый процесс, где каждый шаг четко регламентирован.

Искусство навигации в шторм

По информации издания, выживание корабля зависит от мастерства навигационной команды. Безопасность авианосца напрямую зависит от того, насколько ровно он стоит на воде. Даже небольшой наклон может привести к катастрофе. Чтобы корабль не качался на волнах, команда рулевых направляет его под специальным углом к воде, а умные бортовые системы в это время автоматически перекачивают воду в цистернах и выпускают подводные стабилизаторы для равновесия. Хотя эти методы используются на многих крупных судах, именно для авианосцев риски являются самыми высокими из-за огромной стоимости самолетов на борту.

Несмотря на отработанные десятилетиями процедуры, автор признает, что инциденты все же случаются. Даже недавние потери самолетов в 2025 году были связаны не непосредственно со штормами, а с техническими неисправностями во время резких маневров. Это только подтверждает эффективность существующих протоколов защиты от стихии, которые позволяют "плавучим аэродромам" оставаться в строю даже в самых суровых условиях океана.

#авиация #безопасность
