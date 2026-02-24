Для руководителей компаний, как пояснил в интервью CNBC экс-директор Citi Global Insights Роб Гарлик, приоритетом остаётся повышение прибыльности бизнеса, и живой сотрудник из плоти и крови уже сейчас способен проигрывать роботам по этим критериям.

Искусственный интеллект, по его мнению, будет способен делать всё больше и больше, причём с уменьшающимися затратами, а потому он чаще начнёт замещать людей в качестве трудового ресурса.

В течение ближайших пары десятилетий, по мнению эксперта, на планете станет больше подвижных роботов, чем людей трудоспособного возраста. Если же при этом учитывать ИИ-агентов, то данное количество «искусственных работников» вырастет многократно.

Вместе с автономно управляемыми транспортными средствами, количество разного рода сервисных роботов к 2035 году достигнет 1,3 млрд штук, как считает Гарлик. Количество роботов, использующих ИИ, к 2050 году превысит 4 млрд штук.

При действующих расценках на людской труд в отдельных экономиках мира замена человека роботом уже сейчас способна обеспечить быструю окупаемость. Например, робот стоимостью $15 000 при стоимости человеко-часа на уровне $41 выйдет на окупаемость за 3,8 недели, а при стоимости человеко-часа на уровне $7,25 он выйдет на окупаемость за 21,6 недели.

Даже робот стоимостью $35 000 позволяет окупить себя менее чем за 9 недель при расходах на оплату труда человека в размере $41 в час. С такими показателями люди просто не смогут конкурировать, как отмечает Гарлик.

Управляющий партнёр McKinsey & Company Боб Штернфелс ожидает, что в его компании количество реальных сотрудников и замещающих их ИИ-агентов сравняется уже через 18 месяцев. Уже сейчас на 40 000 человек в штате компании приходится 20 000 ИИ-агентов, хотя год назад их количество не превышало 3000 штук.

Директор МВФ Кристалина Георгиева в прошлом месяце заявила, что искусственный интеллект уже ударяет по рынку труда, словно цунами, и большинство стран и представителей бизнеса к этому просто не готовы.