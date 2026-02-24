Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Замена человека роботом уже сейчас способна окупиться всего за 10 недель 1 231

Техно
Дата публикации: 24.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Замена человека роботом уже сейчас способна окупиться всего за 10 недель

Для руководителей компаний, как пояснил в интервью CNBC экс-директор Citi Global Insights Роб Гарлик, приоритетом остаётся повышение прибыльности бизнеса, и живой сотрудник из плоти и крови уже сейчас способен проигрывать роботам по этим критериям.

Искусственный интеллект, по его мнению, будет способен делать всё больше и больше, причём с уменьшающимися затратами, а потому он чаще начнёт замещать людей в качестве трудового ресурса.

В течение ближайших пары десятилетий, по мнению эксперта, на планете станет больше подвижных роботов, чем людей трудоспособного возраста. Если же при этом учитывать ИИ-агентов, то данное количество «искусственных работников» вырастет многократно.

Вместе с автономно управляемыми транспортными средствами, количество разного рода сервисных роботов к 2035 году достигнет 1,3 млрд штук, как считает Гарлик. Количество роботов, использующих ИИ, к 2050 году превысит 4 млрд штук.

При действующих расценках на людской труд в отдельных экономиках мира замена человека роботом уже сейчас способна обеспечить быструю окупаемость. Например, робот стоимостью $15 000 при стоимости человеко-часа на уровне $41 выйдет на окупаемость за 3,8 недели, а при стоимости человеко-часа на уровне $7,25 он выйдет на окупаемость за 21,6 недели.

Даже робот стоимостью $35 000 позволяет окупить себя менее чем за 9 недель при расходах на оплату труда человека в размере $41 в час. С такими показателями люди просто не смогут конкурировать, как отмечает Гарлик.

Управляющий партнёр McKinsey & Company Боб Штернфелс ожидает, что в его компании количество реальных сотрудников и замещающих их ИИ-агентов сравняется уже через 18 месяцев. Уже сейчас на 40 000 человек в штате компании приходится 20 000 ИИ-агентов, хотя год назад их количество не превышало 3000 штук.

Директор МВФ Кристалина Георгиева в прошлом месяце заявила, что искусственный интеллект уже ударяет по рынку труда, словно цунами, и большинство стран и представителей бизнеса к этому просто не готовы.

Читайте нас также:
#искусственный интеллект #МВФ #роботизация #технологии #рынок труда #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • А
    Антимонетарист
    25-го февраля

    Ну никто же не изучает Маркса! Ну не может робот приносить прибыль! Прибыль приносит только тот субъект, которого можно или уговорить работать дешевле, либо обмануть! Получая прибыль на работах вы же просто обворовываете клиентов! Сейчас это прокатит. Но в будущем эта лавочка прикроется! Почему? Так Маркса же надо изучать!

    3
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Lonestar Data Holdings предлагает разместить сервера на нашем естественном спутнике. Иконка видео
Изображение к статье: В скором будущем нашими аккаунтами будут управлять неутомимые помощники. Иконка видео
Изображение к статье: Простой анализ крови способен предсказать, кто умрет в течение двух лет
Изображение к статье: Как авианосцы преодолевают штормовые волны и ветер, сохраняя самолеты на борту

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: И мастер такой молодой. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Детки уже подросли. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал
Изображение к статье: О чем больше всего жалеют 90-летние люди: результаты исследования
Люблю!
Изображение к статье: Призывают отдать накопления! Процесс пошел... Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
1
Изображение к статье: И мастер такой молодой. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Детки уже подросли. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео