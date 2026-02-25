Baltijas balss logotype
Отчего Индийский океан становится пресным

Техно
Дата публикации: 25.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Прекрасная природа может измениться.

Прекрасная природа может измениться.

Этот регион традиционно засушливый, и испарение здесь значительно превышает осадки.

Новое исследование показывает, что соленость воды в южной части Индийского океана у западного побережья Австралии падает с удивительной скоростью, и главной причиной называют изменение климата.

В статье, опубликованной в журнале Nature Climate Change, ученые из University of Colorado Boulder отмечают, что за последние шесть десятилетий повышение температуры изменило глобальные ветровые потоки и океанические течения, принося все больше пресной воды в южный Индийский океан. Эти процессы могут нарушить взаимодействие между океаном и атмосферой, повлиять на ключевые системы океанической циркуляции, регулирующие климат на планете, и потенциально оказать серьёзное воздействие на морские экосистемы.

inddd.png

В среднем соленость морской воды составляет около 3,5%, что примерно соответствует растворению полутора чайных ложек соли в стакане воды. Однако в обширном регионе от восточной части Индийского океана до западной части Тихого океана в тропиках Северного полушария поверхностные воды по естественным причинам менее соленые. Частые тропические дожди приносят сюда большое количество пресной воды, а испарение сравнительно невелико. Эта зона, называемая Индо-Тихоокеанским пресноводным бассейном, связана с гигантской системой океанической циркуляции, которая перераспределяет тепло, соль и пресную воду по планете. Данная термохалинная циркуляция направляет теплые и малосоленые поверхностные воды из Индо-Тихоокеанского региона в сторону Атлантики, способствуя мягкому климату в Западной Европе. В Северной Атлантике вода охлаждается, становится более соленой и плотной, опускается на глубину и затем возвращается на юг через глубины океана обратно в Индийский и Тихий океаны.

За последние шесть десятилетий наблюдения зафиксировали изменения солености у юго-западного побережья Австралии в южной части Индийского океана. Этот регион традиционно засушливый, и испарение здесь значительно превышает осадки, поэтому вода исторически была очень солёной.

Команда подсчитала, что за последние шесть десятилетий площадь соленой морской воды сократилась на 30%, что отражает самый быстрый рост пресной воды, зарегистрированный в Южном полушарии. Опреснение южной части Индийского океана не связано с локальными изменениями осадков. Анализ данных и компьютерное моделирование показали, что глобальное потепление меняет направление поверхностных ветров над Индийским и тропическим Тихим океанами. Эти изменения заставляют океанические течения переносить больше воды из пресноводного бассейна Индо-Тихоокеанского региона в южный Индийский океан.

С уменьшением солености воды снижается ее плотность. Так как пресная вода легче и остается на поверхности, а более соленая и плотная вода лежит глубже, слои океана становятся более разделенными. Усиление этого стратификационного эффекта снижает вертикальное перемешивание – процесс, который обычно позволяет поверхностной воде опускаться, а глубинной – подниматься, распределяя тепло и питательные вещества по океану.

Ранее исследования показывали, что изменение климата способно замедлить часть термохалинной циркуляции: таяние ледового щита Гренландии и морского льда в Арктике добавляет пресную воду в Северную Атлантику, нарушая соленостный баланс, необходимый для поддержания движения океанского "конвейера". Рост объема пресной воды в Индийском океане может дополнительно повлиять на эту систему, доставляя более пресную воду в Атлантику. Снижение вертикального перемешивания также отражается на морских экосистемах. Когда питательные вещества из глубин не поднимаются к освещенной солнцем поверхности, мелководные организмы получают меньше пищи. Кроме того, ослабление перемешивания мешает рассеиванию тепла из поверхностных слоев в глубину, что делает мелководье еще более теплым для организмов, уже испытывающих стресс из-за повышения температуры.


#Австралия #университет #океан #изменение климата
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
