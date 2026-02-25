Привычка сразу сбивать температуру при недомогании может навредить организму, заявил врач общей практики Александр Горячев.

Специалист отметил, что активные вещества в составе популярных жаропонижающих при частом или неправильном применении создают нагрузку на печень, желудок и кишечник. Люди с хроническими заболеваниями печени, гастритом или язвенной болезнью особенно подвержены риску побочных эффектов.

Горячев пояснил, что умеренное повышение температуры — часть естественного иммунного ответа. В таких условиях замедляется размножение вирусов и активизируются защитные механизмы организма. Если самочувствие не ухудшается значительно, снижать температуру лекарствами необязательно.

Врач рекомендует в подобных случаях соблюдать покой, пить достаточно жидкости и придерживаться постельного режима. Такой подход позволяет снизить лекарственную нагрузку, ускорить восстановление, уменьшить риск осложнений и вероятность заражения окружающих.