Врач: бесконтрольный приём жаропонижающих вредит печени и желудку 0 126

Люблю!
Дата публикации: 25.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Врач: бесконтрольный приём жаропонижающих вредит печени и желудку

Привычка сразу сбивать температуру при недомогании может навредить организму, заявил врач общей практики Александр Горячев.

Специалист отметил, что активные вещества в составе популярных жаропонижающих при частом или неправильном применении создают нагрузку на печень, желудок и кишечник. Люди с хроническими заболеваниями печени, гастритом или язвенной болезнью особенно подвержены риску побочных эффектов.

Горячев пояснил, что умеренное повышение температуры — часть естественного иммунного ответа. В таких условиях замедляется размножение вирусов и активизируются защитные механизмы организма. Если самочувствие не ухудшается значительно, снижать температуру лекарствами необязательно.

Врач рекомендует в подобных случаях соблюдать покой, пить достаточно жидкости и придерживаться постельного режима. Такой подход позволяет снизить лекарственную нагрузку, ускорить восстановление, уменьшить риск осложнений и вероятность заражения окружающих.

Читайте нас также:
#медицина #иммунитет #лечение #вирусы #печень #здоровье #лекарства
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
