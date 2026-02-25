Учёные обнаружили, что крошечные молекулы РНК в крови, известные как piRNA, лучше предсказывают краткосрочную выживаемость, чем возраст, уровень холестерина или образ жизни.

Простой анализ крови может помочь определить, какие пожилые люди находятся в группе повышенного риска умереть в течение ближайших двух лет, согласно новому исследованию.

Исследование, проведенное Duke Health совместно с Университетом Миннесоты, показывает, что крошечные молекулы РНК, обнаруживаемые в кровотоке, могут предложить новый способ оценки краткосрочного риска смерти у людей в возрасте от 71 года и старше.

Ученые сосредоточились на малых фрагментах РНК, известных как piwi-ассоциированные РНК (piRNA), которые участвуют в регулировании развития, регенерации и работы иммунной системы. Проанализировав образцы крови более чем 1 200 пожилых людей, исследователи обнаружили, что более низкий уровень определенных piRNA связан с более длительной выживаемостью.

«Комбинация всего нескольких piRNA оказалась самым сильным предиктором двухлетней выживаемости у пожилых людей - более надежным, чем возраст, привычки образа жизни или любые другие показатели здоровья, которые мы изучали», - сказала Вирджиния Байерс Краус, один из старших авторов работы и профессор отделений медицины, патологии и ортопедической хирургии Медицинской школы Университета Дьюка.

«Больше всего нас поразило то, что этот мощный сигнал мы получили из простого анализа крови», - добавила Краус.

Как проводилось исследование и каковы его результаты? Используя методы искусственного интеллекта и машинного обучения, команда проанализировала 187 различных показателей здоровья вместе с 828 малыми РНК.

Продвинутое моделирование показало, что всего шесть piRNA могут предсказать двухлетнюю выживаемость с точностью до 86 процента. Эти результаты подтвердились во второй, независимой группе пожилых людей.

По способности прогнозировать краткосрочную выживаемость piRNA превосходили возраст, уровень холестерина, физическую активность и более 180 других клинических показателей.

У участников, которые жили дольше, неизменно отмечались более низкие уровни определенных piRNA - закономерность, перекликающаяся с результатами опытов на лабораторных организмах. Например, у нематоды C. elegans (крошечного круглого червя) снижение общего уровня piRNA, как показано, приводит к удвоению продолжительности жизни.

«Мы очень мало знаем о piRNA в крови, но то, что мы видим, говорит: более низкий уровень некоторых из них - это лучше», - сказала Краус. «Когда этих молекул в организме больше, это может означать, что что-то идет не так. Понимание причин может открыть новые возможности для терапии, способствующей здоровому старению».

Можно ли с помощью лечения изменять эти молекулы в крови?

Теперь команда планирует выяснить, способны ли лечебные вмешательства, изменения образа жизни или лекарственные препараты, включая новые классы лекарств, такие как препараты класса GLP-1, изменять уровни piRNA.

Ученые также намерены сравнить уровни piRNA в крови с теми, что обнаруживаются в тканях, чтобы лучше понять, как именно функционируют эти молекулы.

«Эти малые РНК - как микроменеджеры в организме: они помогают контролировать множество процессов, влияющих на здоровье и старение», - сказала Краус. «Мы только начинаем осознавать, насколько они мощны. Это исследование показывает, что мы можем определить краткосрочный риск смерти с помощью практичного, минимально инвазивного анализа крови - с конечной целью улучшить состояние здоровья по мере старения».