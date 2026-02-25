По словам мужчины, певица не выражала соболезнования семье, не помогала в организации похорон, а памятник спортсмену был установлен на средства, собранные общественностью. Он также заявил, что Анна, по его мнению, не испытывала искренних чувств ни к Янису, ни к его сыну Кристину.

«Она не общалась со мной с ноября 2021 года. Думаю, ей даже не приходит в голову связаться со мной. <...> Я не слежу за её соцсетями. По мне, она неудачная артистка. И также знаю, что она боится. Больше мне нечего добавить», — заявил он в интервью «МК».

Родственники Тиммы не верят в официальную версию смерти и настаивают на продолжении расследования в Латвии. В России уголовное дело не возбуждалось. Баскетболист, напомним, ушёл из жизни 17 декабря 2024 года в возрасте 32 лет.