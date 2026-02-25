Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Она боится правды»: семья Тиммы требует расследования и критикует Седокову 1 222

Люблю!
Дата публикации: 25.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Она боится правды»: семья Тиммы требует расследования и критикует Седокову

Отец покойного Яниса Тиммы раскритиковал поведение Анны Седоковой после трагедии.

По словам мужчины, певица не выражала соболезнования семье, не помогала в организации похорон, а памятник спортсмену был установлен на средства, собранные общественностью. Он также заявил, что Анна, по его мнению, не испытывала искренних чувств ни к Янису, ни к его сыну Кристину.

«Она не общалась со мной с ноября 2021 года. Думаю, ей даже не приходит в голову связаться со мной. <...> Я не слежу за её соцсетями. По мне, она неудачная артистка. И также знаю, что она боится. Больше мне нечего добавить», — заявил он в интервью «МК».

Родственники Тиммы не верят в официальную версию смерти и настаивают на продолжении расследования в Латвии. В России уголовное дело не возбуждалось. Баскетболист, напомним, ушёл из жизни 17 декабря 2024 года в возрасте 32 лет.

Читайте нас также:
#трагедия #соцсети #знаменитости #критика #семейные отношения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Вк
    Виардо кузнецова
    25-го февраля

    Думаю, эта кобра была причастна к убийству Тиммы

    3
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Зеркальное окрашивание волос — тренд 2026: как выполняется и что дает
Изображение к статье: «Посмотрим, на чьей стороне правда»: Анна Седокова выступила с резким заявлением о родных Яниса Тиммыа
Изображение к статье: Дерево в интерьере 2026: не только красиво, но и полезно для психики
Изображение к статье: Вы сами усиливаете свою тревожность: психолог назвал неожиданные причины

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
1
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео