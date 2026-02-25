Актер побежал в ЗАГС почти сразу после публичного объявления о расставании с Ксенией. Новая супруга годится ему в дочери.

В российском шоу-бизнесе очередная громкая новость. 48-летний Егор Бероев, который совсем недавно подтвердил развод с Ксенией Алферовой, тайно женился на 21-летней балерине. Личность избранницы уже известна.

Как сообщают СМИ со ссылкой на друга актера, супругой артиста стала Анна Панкратова, сыгравшая главную роль в его фильме «Кукла». По словам источника, свадьба состоялась около двух недель назад. Анна — выпускница хореографического колледжа Геннадия Ледяха. Егор Бероев, как рассказали в его окружении, без ума от девушки и считает ее невероятно талантливой.

Анна Панкратова. Фото: соцсети.

Анна Панкратова. Фото: соцсети.

«Егор рассказал, как нашел Аню: распахнув дверь балетного класса нашего колледжа, он в тот же момент понял: это она! В конце выпускного курса он пригласил Анну на главную роль в своем новом полнометражном фильме. Так перевернулась судьба нашей воспитанницы: подготовку к съемкам Анна совмещала с выпускными спектаклями и работой в театре», — поделился инсайдер.

Напомним, что Бероев и Алферова считались одной из самых крепких пар российского кино. Они прожили вместе больше 20 лет, у них есть общая дочь Евдокия, которой уже 18 лет. Недавно Ксения в интервью намекнула, что свободна, а следом Егор сделал заявление, которое многих удивило своей холодностью и цинизмом. Актер будто нарочно подчеркнул, что именно он бросил супругу, а не наоборот. Даже если это было так, не стоило пытаться возвыситься в такой ситуации, считают подписчики.

Егор Бероев и Ксения Алферова. Фото: соцсети.

«Тоже свихнулся под старость лет», «Вот это поворот. Как все банально-то», «В компании Диброва и Лепса прибыло. Ну-ну», — отреагировали в Сети на неравный брак Бероева. Многие уверены, что этот союз долго не протянет, как это было, к примеру, с Константином Ивлевым, позарившимся на молодую особу. Другие же отмечают, что психически здоровый человек не станет звать под венец девушку в два раза моложе себя.