Предложенный США "мирный план" по Украине для России уже на текущий момент - еще до возможных коректировкой после вмешательства лидеров стран Европы - выглядит как капитуляция России, утверждает профессор и старший научный сотрудник американского университета Делавэра Сергей Лопатников. Приводим выдержку поста профессора в соцсетях с небольшими сокращениями.

Лопатников пишет: "Это капитуляция России. Согласно этим предложениям, Россия не добивается вообще ничего. Даже Крым и Донбасс признаются, согласно предложениям, российскими только «де факто», что совершенно не означает юридического признания этих территорий российскими. Напротив, это есть прямое подтверждение территориальной целостности Украины в рамках границ 1991 и украинской принадлежности этих территорий.

... Если предложения будут подписаны и Россией, то это будет ровно "Минск 2.5", поскольку дает Украине просто передышку для перевооружения армии в 600,000 человек - то есть, скорее всего, если не надувать щеки - вообще без ее сокращения. И этот мир будет существовать ровно до того момента, как Украина придет в себя, а Европа успеет создать военную индустрию.

Вот тут самое интересное: судя по активности российских пропагандистов, действительно нельзя исключать, что по крайней мере весомая часть российской элиты рвется к опубликованному соглашению, которое есть, на первый взгляд, относительно щадящая капитуляция России, а на самом деле пролог к ее уничтожению.

Как говаривал маршал Фош в 1918 году, "Это не мир. Это перемирие..." - Только не "на двадцать лет", как во время Версаля, а хорошо если на пять, от силы десять. А там уже и до "Москвы-2042" (описанный Владимиром Войновичем в художественной форме сценарий развала России - прим.) рукой подать.

Расчет очевиден. У России закончатся пыльные советские полки и доставать с них станет нечего. Российские сегодняшние АНы (Аналогов Нет-ы) - это идеи и технологии 50-60-70 советских годов. Все они - инерция сталинской эпохи. Россия безнадежно застряла в том времени. И даже если не закончатся, в ближайшие годы можно ожидать качественный скачок в развитии боевой робототехники, интегрировании поля боя, применения боевого искусственного интеллекта и перехода к качественно иным способам ведения войны (операция “Паутина" - это еще даже и не пристрелка).

Между тем, в Россия отсутствует даже полный цикл производства пригодных для микроэлектроники кремниевых пластин. Россия отстает здесь во всем - вплоть до емкости аккумуляторов на единицу массы.

Если за восемь лет - 2014 по 2022 году Украине помогли выстроить донецкую оборонительную линию, об которую Россия убила армию, но не смогла ее даже преодолеть, то можно не сомневаться, что за следующие пять-десять лет, Украину накачают системами следующей технологической эпохи, включая те, что будут пригодны для ведения того, что можно назвать террор-войной. Это будет война нового типа, к которой Россия не просто не готова. У России в принципе нет способов быть к ней готовой в силу отставания нужной технологической базы...

P.S. Игра настолько тупая и прозрачная, что, как кажется, визит американской военной делегации на Украину, а затем в Россию, имеет качественно разный смысл. В числе пунктов есть один, который мне лично показался до крайности странным: это пункт об ударе Украины "ракетой (?!) по Москве и Петербургу" в случае отказа России от подписания бумаги.

Что, интересно, это за ракета такая (одна), что ее надо включать в рамочное соглашение!? Как говорится, догадайтесь с трех раз.

И, главное, означает это только одно, что эта уникальная ракета уже на территории Украины. В этом контексте уместен и намек на продление/соблюдении, в случае подписания, и договора о нераспространении ядерного оружия... Что в контексте частного, регионального, договора тоже выглядит, мягко скажем, странно. Если это не угроза.

Не исключено, что визит военной делегации проясняет смысл этого загадочного пункта об ударе Украины "ракетой (?!) по Москве и Петербургу" в случае отказа России от подписания подписанной Украиной бумаги... Что-то тут Карибами запахло.”