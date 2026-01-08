Элвис Аарон Пресли (8 января 1935, Тьюпело — 16 августа 1977, Мемфис) — американский певец и актёр, один из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки XX века. Его известность настолько широка, что многие люди называют его лишь по имени — Элвис. С Элвисом Пресли также ассоциируется устойчивое словосочетание «Король рок-н-ролла» (в Америке зачастую просто «Король» — англ. The King). Занимает третье место среди величайших исполнителей всех времён и величайших вокалистов по версии журнала Rolling Stone.

Вся жизнь Короля от рождения и до таинственной смерти насыщена загадками. Двойники, скандалы, исчезновения и появления в неожиданных местах, пустые странички биографии... Многие из его фанатичных поклонников уверены, что он не погиб трагически в 1977-ом году, а продолжает жить до сих пор, скрываясь в тени своей непревзойдённой славы.

Но одну тайну все эти годы хранили особенно тщательно.

Один из прадедов Элвиса по отцовской линии происходил из обедневшей семьи амстердамских евреев, и звали его Аарон ван Преслер. В доме этот факт предпочитали не афишировать. Поэтому брата-близнеца Элвиса, родившегося на 35 минут раньше, назвали в честь прадеда искажённым именем - Гарон. Джесс Гарон умер вскоре после рождения. А Элвис всю жизнь помнил о нём и взял в память о брате, деде и своей еврейской истории ветхозаветное имя Аарон.

В 1948-ом году была провозглашена Декларация Независимости и основано государство Израиль. Элвис тогда ещё учился в школе, но мечта побывать на родине предков не оставляла его. И она осуществилась! В 1953-ем году в возрасте 18-ти лет сразу после окончания школы юноша приехал в Израиль и несколько месяцев прожил в кибуце неподалёку от Абу-Гоша. Вот так он выглядел в те годы.

Вскоре после приезда Элвис подружился с однокибуцником Йудой ("Джудом") Замари и начал брать у него уроки игры на гитаре. Талантливый музыкант обучил Пресли своей музыкальной технике. Элвис всю жизнь был ему благодарен, и исполнение битловской песни «Hey Jude» («Эй, Джуд») посвящал покойному другу (Замари погиб в автомобильной катастрофе вскоре после возвращения Пресли в Америку).

Элвис приехал в Израиль без денег. Зарабатывал на жизнь двумя способами.

Во-первых, подрабатывал официантом в ресторанчике неподалёку. Но не простым официантом, а поющим. В промежутках между подачей блюд он брал в руки гитару и...

Тогда-то и приобрёл Король свой первый настоящий сценический опыт.

Кстати, мало кто знает, что с тех пор в Израиле укрепилась традиция "поющих официантов". Во многих барах и пабах официанты распевают, не подозревая, в честь кого. Во вторых, Элвис играл с израильтянами в шахматы на деньги. Дело в том, что Пресли был великолепным шахматистом. Чемпион мира гроссмейстер Макс Эйве шутил, что "из-за этого рок-н-ролла шахматный мир потерял чемпиона". Естественно, Элвис всегда побеждал и на вырученные деньги приобрёл две гитары. Было с чем вернуться домой.

А это - "Место побед". Так назвали каменный стол с шахматной доской, где Элвис всех обыгрывал. Он всегда сидел спиной к красивым видам, чтоб не отвлекаться.