Что теперь станет с семейным гнездышком Алентовой и Меньшова 0 1205

Lifenews
Дата публикации: 07.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Знаменитая артистка любила семейный быт.

Знаменитая артистка любила семейный быт.

Первые годы они жили в разных общежитиях, затем в одной комнате, где провели 8 лет.

Квартира в центре Москвы и коттедж с камином у озера в Подмосковье, где долгие годы жила актриса Вера Алентова с супругом Владимиром Меньшовым, теперь составят наследство. Согласно имеющейся информации, это два основных объекта недвижимости легендарной пары.

Вера Алентова и Владимир Меньшов были удивительно скромными людьми, без демонстративной роскоши, без звездного статуса. Кадры их квартиры можно пересчитать по пальцам, и все они из редких интервью. Никаких дизайнерских интерьеров, глянца и трендов. Но именно за этой уютной простотой скрывался целый мир большой любви и тихого, осознанного счастья.

На редких кадрах из квартиры сразу бросается в глаза атмосфера — не музей, не «звездное гнездо», а живой, теплый дом. Много дерева, мягкий свет, уютные кресла, диваны с пледами, лампы с абажурами, книги буквально повсюду. Книжные шкафы занимают целые стены — видно, что здесь читают, перечитывают, возвращаются к любимому.

В кабинете — письменный стол, аккуратно разложенные бумаги, фотографии, лампа с теплым светом. Никакой показной строгости, все очень по-домашнему. В прихожей — простые вешалки с пальто, шарфы, привычные вещи, которые не убирают перед съемкой для редких телепрограмм. Здесь жили, а не позировали.

Их любовь действительно не могла родиться в просторных апартаментах. Все самое важное у них началось в тесноте и борьбе. Артисты поженились на втором курсе Школы-студии МХАТ. Свадьба была такой же честной, как и они сами: стол накрыли в общежитии на последние 20 рублей стипендии, в ЗАГС поехали на трамвае, а у Веры не было свадебного платья, только лучший наряд из имеющихся.

Первую отдельную квартиру Алентова получила от Театра имени Пушкина, как раз в период размолвки. Это было скромное жилье, но именно там она, вопреки советам, прописала мужа. Настоящий семейный дом появился после триумфа «Москвы слезам не верит». Государство наградило режиссера-лауреата «Оскара» трехкомнатной квартирой в Олимпийской деревне. Но и там не появилось роскоши, лишь пространство, в котором стало легче дышать.

Первые годы они жили в разных общежитиях, затем в одной комнате, где провели 8 лет. Когда в 1969 году родилась дочь Юлия, быт стал по-настоящему тяжелым. Владимир по ночам разгружал хлеб, чтобы прокормить семью, Вера разрывалась между театром и материнством. Денег не хватало, усталость накапливалась. И в какой-то момент они приняли тяжелое решение пожить раздельно. Но развода так и не оформили, словно оба знали, что это временно.

После смерти Владимира Валентиновича в 2021 году Вера Валентиновна оставила его кабинет нетронутым. Эта комната стала живым свидетельством его присутствия, как будто он просто вышел ненадолго.

Алентова и Меньшов были скромными людьми. Не любили показуху, не стремились к статусу. Но они построили настоящий дворец своей любви. И теперь они снова вместе. В том самом мире, который создавали всю жизнь — без роскоши, но с огромным смыслом.

#наследство #традиции #любовь
