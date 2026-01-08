Baltijas balss logotype
Российская нефть стоит менее 35 USD за баррель, это самый низкий уровень с пандемии 0 401

Бизнес
Дата публикации: 08.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Собственные мощности РФ по переработке пострадали от ударов Украины.

Собственные мощности РФ по переработке пострадали от ударов Украины.

Занижение цен обошлось государству в триллионы долларов недополученной прибыли.

Россия могла потерять «триллионы долларов» из-за занижения международными агентствами цен на российские нефть и нефтепродукты, заявил глава Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Игорь Артемьев. «Я убежден, что еще в советские времена и сейчас уже Россия потеряла не миллиарды, а триллионы долларов на занижении стоимости российской нефти и нефтепродуктов. Многие десятилетия это была просто такая тенденция, нам объясняли, что это там, на глобальных рынках что-то формируется. Думаю, что здесь, учитывая непрозрачность расчета котировок, складываются очень серьезные условия для манипуляций», — сказал Артемьев в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, международные ценовые агентства рассчитывают котировки на российскую нефть по представленным методикам, но как именно происходит расчет — непонятно. В ответ на эту проблему Петербургская сырьевая биржа продвигает создание российских ценовых индикаторов. Ранее Артемьев анонсировал создание Национального биржевого ценового агентства. Он отмечал, что источниками информации для него станут ликвидные биржевые торги, в том числе данные срочного рынка, а также цены участников, внебиржевые данные и внешние источники — отраслевые ведомства, министерства, ассоциации и союзы. Артемьев подчеркивал, что создание собственного ценового агентства увеличит поступление налогов в федеральный и региональные бюджеты, поскольку государство будет взимать «справедливые» налоги, рассчитанные на основе отечественных товарных индикаторов.

RUS_oilmap.gif

Между тем, по данным Reuters, добыча нефти у некоторых российских нефтяных компаний стала убыточной из-за скидок, которые они предоставляют покупателям в Индии и Китае. Ранее цена российского сорта Urals падала до $33–34 в портах Балтийского и Черного морей. Это самый низкий уровень с пандемии. При этом дисконт к марке Brent достиг $27 за баррель. Как итог — нефтяная промышленность оказалась на грани рентабельности, а ряд нефтяных проектов уже ушел «в минус», в том числе из-за сложности добычи», отмечал аналитик БКС Кирилл Бахтин. С прибылью продолжают работать месторождения, на которые действует льготная ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а также старые месторождения Поволжья и Западной Сибири.

Читайте нас также:
#нефть #финансы #энергетика #биржа #налоговая политика #экономика #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

