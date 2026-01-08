Baltijas balss logotype
Историк объяснил, почему война в Украине похожа на Первую Мировую 2 581

В мире
Дата публикации: 08.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Воины ВСУ вынуждены сражаться в болотах, как их прадеды.

Воины ВСУ вынуждены сражаться в болотах, как их прадеды.

"Сколлапсировали все крупные империи, которые были на восточном фронте: и российская, и австрийская, и немецкая".

Нет признаков того, что война в Украине прекратится в ближайшее время, в частности в 2026 году. Такое мнение высказал историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак в интервью Radio NV.

Он отметил, что нынешнюю российско-украинскую войну можно сравнить с Первой мировой.

"Здесь имеем параллель. Осталось менее полугода, когда эта война будет длиться ровно столько, сколько длилась Первая мировая. И здесь надо понимать логику. Такие войны на истощение заканчиваются коллапсом одной стороны или даже двух, как в случае с Первой мировой, когда сколлапсировали все крупные империи, которые были на восточном фронте: и российская, и австрийская, и немецкая", - пояснил он. По словам Грицака, пока же не видно ни коллапса России, ни коллапса Украины, несмотря на то, что ситуация в Украине "не является хорошей, может, даже хуже, чем в России".

1740407601-7541.jpg

"Но коллапса нигде не видно. Поэтому я не вижу, что эта война может быстро прекратиться. Конечно, очень хочется мне ошибаться, но есть общая тенденция, которую знают историки: если война не кончается первые полгода, то она может тянуться очень долго. Как долго - никто не знает", - подчеркнул историк.

Кроме того, как утверждает он, исследования показывают четкую тенденцию: чем дольше общество проходит определенные испытания, тем устойчивее оно становится:

"Люди привыкают, и для них война становится новой нормой... Украинское общество демонстрирует удивительную, подчеркиваю, удивительную резистентность, то есть умение дальше стоять. Как долго это будет - никто не может сказать, потому что это ситуация непредсказуемая, но по крайней мере принимаем, как есть. И это очень хорошие новости".

Завершение войны в Украине: другие оценки

Ранее экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ответил, чем закончится война в Украине. По его мнению, наиболее вероятным сценарием будет ее замораживание на несколько лет, которые стороны используют для подготовки к новому раунду военного противостояния. "Война не всегда завершается победой одной стороны и поражением другой. Так было во Второй мировой, но это редкое исключение, потому что так почти никогда не бывало в человеческой истории. Подавляющее большинство войн завершается или взаимным поражением, или каждый уверен, что победил, или другие варианты", - отметил Залужный.

Историк Ярослав Грицак ранее отмечал, что мы в завершающей фазе войны против России. В то же время не известно, как долго эта фаза может продолжаться. Факт того, что есть попытка переговоров, это уже о чем-то говорит, считает он.

#война РФ и Украины #история #Украина #война #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • Мп
    Мимо проходил
    8-го января

    Видимо, у операторов портала (к журнистике это имеет мало отношения) обьявлен конкурс с денежными призами: кто найдёт самого некомпетентного и ангажированного эксперта. Победителю приз от штатного рекламодателя - махинатора с криптовалютами.

    5
    3
  • A
    Aleks
    8-го января

    Как долго доходило до эксперта,видимо не читал,,На западном фронте без перемен,,😂

    6
    3

