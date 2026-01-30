Подчиненные переходному сирийскому правительству войска зашли на территорию на севере Сирии, которую ранее контролировал прокурдский альянс «Сирийские демократические силы» (СДС). В этом регионе недалеко от границы с Турцией располагается военный аэродром Эль-Камышлы, которым может свободно пользоваться Россия, и теперь Дамаск готовится предъявить Москве требование покинуть эту базу, сообщает знакомый с ситуацией сирийский источник.

Этот вопрос начнет обсуждаться после того, как провинция Хасеке, в которой находится Эль-Камышлы, официально станет частью Сирии, выйдя из-под контроля курдских сил, сказал собеседник. «Мне кажется, русских попросят уйти из Эль-Камышлы полностью. Теперь им там нечего делать», — заявил он. По его словам, США, которые сохраняли военное присутствие на северо-востоке Сирии, также сократили свою миссию, отказавшись от дальнейшей поддержки курдов.

База Эль-Камышлы после свержения в декабре 2024 года экс-президента Сирии Башара Асада использовалась Москвой для вывода из страны в Россию и Ливию своих военных сил и средств, рассказал эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов. «В то же время это актив, который может служить и альтернативой Хмеймиму авиабазе РФ на западе Сирии — логистическим хабом для транзитных полетов в Африку и опорным пунктом для деэскалации между Турцией и СДС», — отметил эксперт.

Несмотря на побег Асада в Россию и смену власти в Сирии, российская военная полиция продолжила патрулирование в районе Камышлы. В частности, российские военные были замечены в окрестностях базы спустя несколько дней после визита в Москву министра иностранных дел переходного правительства Сирии Асаада аш-Шайбани 31 июля — 1 августа 2025 года.

Сирийские издания тогда писали, что РФ увеличил военное присутствие в Камышлы, однако в том же месяце канал Syria TV со ссылкой на спутниковые снимки сообщил о частичной эвакуации российской техники с аэродрома.

По словам Мардасова, уже стало ясно, что Россия едва ли сможет и дальше играть роль посредника в регионе на фоне давления на курдские формирования и «обострившейся региональной конкуренции». «Поэтому логично, что присутствие российских войск там будет окончательно свернуто», — отметил он.

Недавно после нескольких дней боев сирийские власти заявили о достижении предварительных договоренностей с СДС. Согласно требованиям Дамаска, курдские части должны в течение четырех суток разработать мирный план интеграции Хасеке в единое сирийское государство и официально присоединить все военные и силовые структуры СДС в МВД и Минобороны Сирии.