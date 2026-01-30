Трамп объявил чрезвычайное положение в США. Готовится атака на Кубу? 2 889

Дата публикации: 30.01.2026
Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за угрозы госбезопасности.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому в Соединенных Штатах объявляется чрезвычайное положение. Как говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома, такое решение было принято в связи с угрозой госбезопасности со стороны Кубы.

«Я, Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, признаю, что ситуация с Кубой представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу государственной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», — говорится в указе. В этом же документе указано, что США могут ввести пошлины на товары из государств, поставляющих нефть на Кубу.

Газета Financial Times 29 января писала, что на Кубе осталось нефти на 15-20 дней после остановки поставок из Венесуэлы.

#США #нефть #Дональд Трамп #Венесуэла #Куба #экономика #политика
