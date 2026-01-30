Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Километровый небоскреб в Саудовской Аравии достроят в 2028 году 0 168

Техно
Дата публикации: 30.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Возведение объекта идет ударными темпами.

Возведение объекта идет ударными темпами.

Jeddah Tower станет центральным элементом нового городского района.

Строительство будущего самого высокого здания на планете стремительно подходит к важной вехе. Саудовская башня Jeddah Tower уверенно приближается к отметке в 100 этажей, делая еще один шаг к запланированному завершению проекта в 2028 году.

Еще в ноябре прошлого года сообщалось, что высота башни достигла 69 этажей. В конце декабря инженерная компания Thornton Tomasetti подтвердила, что здание превысило рубеж в 80 этажей, а по сообщениям местных жителей, строительство уже дошло до 85-го. Если нынешние темпы сохранятся, в ближайшие недели башня преодолеет отметку в 100 этажей, войдя в элитный клуб примерно из 25 зданий в мире, достигших такой высоты.

Тем не менее, до финиша еще далеко. Архитекторы из Adrian Smith + Gordon Gill (AS+GG) недавно заявили, что небоскреб будет насчитывать как минимум 157 этажей и превысит высоту в один километр в саудовском портовом городе Джидда. Точная итоговая высота пока не раскрывается. В результате здание значительно превзойдет нынешнего рекордсмена — Бурдж-Халифу, а также окажется почти вдвое выше самого высокого небоскреба США — One World Trade Center.

Внутри JEC Tower разместится самая высокая в мире смотровая площадка, а также роскошный отель, офисные пространства и элитные апартаменты. Двухэтажные лифты будут перемещать пассажиров со скоростью до 10 метров в секунду — почти как аттракцион.

Всего в здании планируется установить 59 лифтов, а общая площадь помещений составит около 530 тысяч квадратных метров.

Jeddah Tower станет центральным элементом нового городского района. Проект реализуется под руководством саудовского принца Аль-Валида бин Талала Аль Сауда и развивается уже более десяти лет. В прошлом строительство приостанавливалось на уровне 60-го этажа и было заморожено на несколько лет; по ряду сообщений, задержки были связаны с политическими чистками, инициированными наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.

Этот меганебоскреб — лишь один из нескольких масштабных «гигапроектов», реализуемых в богатом нефтью королевстве, которое стремится превратиться в один из крупнейших туристических центров мира. В их числе — футуристический проект «Зеркальная линия» (The Line) и гигантский комплекс «Мукааб» (The Mukaab).

Читайте нас также:
#туризм #строительство #Саудовская Аравия #архитектура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Лучше БПЛА в небе, чем винтовка в руках - Латвия ставит на дроны
Изображение к статье: На кого Бог пошлет! Вот-вот на Латвию может обрушиться обломок китайской ракеты (ДОПОЛНЕНО)
Изображение к статье: Экипаж Crew-12 ушёл на карантин перед срочной отправкой на обезлюдевшую МКС
Изображение к статье: Tesla откажется от электроавто Model S и X для выпуска роботов-гуманоидов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Концертный зал Дзинтари могут преобразовать в агентство
Политика
Изображение к статье: Растут экономические гиганты. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Надаль считает Алькараса фаворитом в финале Australian Open-2026 против Джоковича
Спорт
Изображение к статье: Карты Таро как инструмент самопознания: как символы помогают понять себя
Люблю!
Изображение к статье: Как жить в чистоте и не уставать: 15 ленивых, но эффективных советов
Люблю!
Изображение к статье: 6 интересных рецептов с имбирем, которые стоит попробовать
Еда и рецепты
Изображение к статье: Концертный зал Дзинтари могут преобразовать в агентство
Политика
Изображение к статье: Растут экономические гиганты. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Надаль считает Алькараса фаворитом в финале Australian Open-2026 против Джоковича
Спорт

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео