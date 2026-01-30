Маск ударит по российской «военке» после просьбы министра обороны Украины

Дата публикации: 30.01.2026
ФОТО: Global Look Press

Маск ответил «пожалуйста» на просьбу министра обороны Украины Федорова.

Американский миллиардер Илон Маск ответил министру обороны Украины Михаилу Федорову на просьбу помочь в решении проблемы использования российскими беспилотниками спутниковой системы Starlink для нанесения ударов по Украине. Об этом он заявил на своей странице в соцсети X.

«Пожалуйста», — написал бизнесмен.

По словам Федорова, Маск оперативно отреагировал на его просьбу и немедленно начал работу над решением проблемы. Он также отметил, что решение Маска срочно активировать Starlink и отправить первую партию терминалов на Украину в самом начале конфликта имело решающее значение для устойчивости Киева.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Маска отключить Starlink на Украине. Он спросил у Маска, почему бы ему не помешать России использовать спутниковую систему в военных целях.

#Украина #Илон Маск #технологии #социальные сети #starlink #беспилотники #Россия #политика
