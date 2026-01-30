Латвия снова набрала кредитов

Дата публикации: 30.01.2026
ФОТО: LETA

Группа Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), в которую также входит Европейский инвестиционный фонд (ЕИФ), в прошлом году предоставила Латвии кредиты на сумму 381 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в ЕИБ.

Кредиты способствуют укреплению энергетического сектора и системы управления водными ресурсами Латвии, а также расширяют доступ к финансированию для малых предприятий, фермеров, экспортеров и студентов, сообщили в банке.

Латвия входит в число стран, получающих наибольшее финансирование от группы ЕИБ, по соотношению объема выданных кредитов и размера национальной экономики, отметили в ЕИБ. В прошлом году кредиты группы ЕИБ в Латвии составили 0,9% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Эта поддержка помогла привлечь инвестиции на общую сумму около 1,3 миллиарда евро, что эквивалентно 2,9% ВВП или 682 евро на душу населения.

За последние пять лет объем кредитования Латвии группой ЕИБ составлял в среднем 195 млн евро в год.

В 2025 году доминировали "зеленые" инвестиции, составив почти 90% всей деятельности. Из общего объема кредитов, выданных организацией Латвии в прошлом году, более 305 млн евро поступило от ЕИБ и более 76 млн евро - от ЕИФ.

Наибольшая доля кредитов в прошлом году была направлена на развитие энергетики и инфраструктуры. "Latvenergo" использует кредит ЕИБ в размере 200 млн евро для модернизации распределительной сети, чтобы обеспечить более стабильное электроснабжение и подготовить сеть к использованию возобновляемых источников энергии.

Кредит в размере 35,2 млн евро позволит компании "Sunly" создать еще четыре солнечных парка общей мощностью 329 мегаватт (МВт), что позволит обеспечить энергией до 180 000 домов.

В секторе водоснабжения кредит в размере 70 миллионов евро, предоставленный предприятию и "Rīgas ūdens", позволит модернизировать столичную сеть водоснабжения и сократить потери воды.

