Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ракеты-зомби уничтожают гражданскую инфраструктуру Украины 2 1460

В мире
Дата публикации: 30.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Очередной прилет по областному центру Запорожью.

Очередной прилет по областному центру Запорожью.

"Россия использует все, что есть в ее распоряжении, для нанесения удара".

РФ впервые запустила учебную ракету РМ-48У и она застала Украину врасплох.

Эти ракеты были сняты с эксплуатации, но вновь введены в строй в качестве наступательного оружия, пишет The Telegraph. "У Украины нет другого выбора, кроме как отражать ожившие "зомби-ракеты", используя дорогостоящие оборонительные технологии, что, вероятно, является новой российской тактикой по истощению ресурсов Украины", - написало издание.

Что такое РМ-48У

РМ-48У, используемая в качестве мишени для учебных стрельб из зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400, представляет собой модификацию обычных ракет 5В55 или 48Н6, срок службы которых закончился.

Их легко адаптировать, и они увеличивают вес российских бомбардировок.

Ракеты 5В55 и 48Н6 могут нести полезную нагрузку от 133 до 180 кг. Пока неясно, несла ли ракета, прорвавшая украинскую систему ПВО, боевую часть или использовалась в качестве обманки.

"Сверхзвуковые целевые ракеты РМ-48У созданы на основе списанных или вышедших из эксплуатации зенитных управляемых ракет. Они используют все старые вещи, которые лежат на складах", - сказал неназванный военный эксперт.

"Теперь на их основе производятся ракеты класса "земля-земля" путем добавления боевой части. Это может быть боевая часть от стандартных ракет 5В55 и 48Н6ДМ или модернизированная осколочно-фугасная версия", - сказал российский военный эксперт.

Издание отметило, что поскольку эти ракеты были разработаны для совершенно других целей, им, вероятно, не хватает точности. Но они увеличивают объем российских ударов по украинским городам, вынуждая Киев тратить дефицитные и дорогостоящие ресурсы на защиту.

"Россия уже давно использует ракеты-перехватчики, то есть зенитные ракеты, предназначенные для перехвата приближающихся самолетов или ракет, в качестве наступательного оружия", - сказал Мауро Джилли, профессор военной стратегии и технологий в Школе Херти.

"Если выстрелить по параболической траектории, при попадании она нанесет определенный ущерб", несмотря на то, что ракеты не используются по своему прямому назначению, добавил он.

Хотя Джилли предостерег от того, чтобы рассматривать использование РМ-48У как признак нехватки ракет у РФ. Он отметил, что это "свидетельствует о том, что Россия использует все, что есть в ее распоряжении, для нанесения удара по Украине".

"Эти ракеты больше не имеют никакого применения, потому что выведены из эксплуатации... Поэтому стоимость их использования очень низка", - добавил Джилл.

Главная цель использования этих ракет - увеличение массы, "это означает, что украинсая система ПВО не сможет перехватить все".

Читайте нас также:
#война РФ и Украины #Украина #безопасность #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
9
0
2
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    30-го января

    Какие ракеты?? Шеломов заключил перемирие до весны в части того,что не будет бить по эергоструеикре Украины,потому что рейтинг Зельца падает и Украине надо поднакопить силы для дальнейшего уничтожения украинцев,а России русских... О перемирии никто из Кремля и Шеломов -Путин не сказали ни слова,наплював на мнения народа,военкоров,военблогеров и военных...Повесить надо троих маньяков -Это Путин,Зеленский и их босс Нетаньяху...😈👽🔯

    1
    9
  • bt
    bory tschist
    30-го января

    ... так, нéчто подобное печаталoсь в фашистской Германии в 1941-м году… a потом, через 4 года, они же ... отказались даже подсчитывать "своих цыплят" ! p.s. сегодня, мы все, уже хорошо знаем ту придурковатyю ... , y которой пятилетка всегда заканчивается в 3 года.

    2
    9

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: По крупнейшей экономике Европы ударила инфляция
Изображение к статье: В ЕС пригрозили полным запретом услуг по перевозке российской нефти
Изображение к статье: Маск ударит по российской «военке» после просьбы министра обороны Украины
Изображение к статье: Новая война на пороге? «Ядерный нюхач» США приземлился в Великобритании

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Растут экономические гиганты. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Надаль считает Алькараса фаворитом в финале Australian Open-2026 против Джоковича
Спорт
Изображение к статье: Карты Таро как инструмент самопознания: как символы помогают понять себя
Люблю!
Изображение к статье: Как жить в чистоте и не уставать: 15 ленивых, но эффективных советов
Люблю!
Изображение к статье: 6 интересных рецептов с имбирем, которые стоит попробовать
Еда и рецепты
Изображение к статье: Минюст предлагает разрешить выдачу граждан Латвии Великобритании
ЧП и криминал
Изображение к статье: Растут экономические гиганты. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Надаль считает Алькараса фаворитом в финале Australian Open-2026 против Джоковича
Спорт
Изображение к статье: Карты Таро как инструмент самопознания: как символы помогают понять себя
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео