В Латвии строительство одного километра основания железной дороги Rail Baltic обходится намного дороже, чем в Эстонии. При этом латвийские власти в этом году выделяют на строительство железнодорожной магистрали значительно меньше средств, чем Эстония и Литва.

На этой неделе министр сообщений Латвии Атис Швинка заявил, что стоимость строительство 45-километрового отрезка железной дороги Rail Baltic до литовской границы составляет примерно 520 млн евро, сообщает ERR.

"Строительство одного километра железнодорожной насыпи обойдется примерно в 11,5 млн евро. Эта сумма не включает электрификацию и системы сигнализации, а также необходимые материалы. Кроме того, в расчет не входит надзор за проектом", – сказал министр транспорта Латвии.

В Эстонии такой же участок основания железной дороги обойдется гораздо дешевле. "В Эстонии, согласно заключенным договорам, километр основания железной дороги можно построить за 7-8 млн евро", – сказал председатель правления RB Estonia Анвар Салометс.

В Латвии в этом году на строительство железнодорожной магистрали будет выделено гораздо меньше средств, чем в Эстонии и Литве и пока говорится лишь о строительстве небольшого перегона Миса – литовская граница. О строительстве полотна до эстонской границе не говорится.

Можно ли поставить крест на том, что из-за Латвии транс-балтийская магистраль будет готова к 2030 году, как утверждалось ранее?

"Следует продолжать оказывать давление (на Латвию. – ред.). На европейском уровне было дано обещание, что железная дорога будет построена к этому времени, мы со своей стороны выполним его. Давление на Латвию оказывают и литовцы. Финны заинтересованы в том, чтобы трасса проходила через Эстонию, того же мнения придерживаются литовцы и поляки. Все заинтересованы в том, чтобы эта железная дорога была построена", – сказал премьер-министр Кристен Михал.

Где Латвия может взять денег? Внимательно следят за ситуацией вокруг строительстсва Rail Baltic в Таллинском порту. Там ожидают подключения грузовой станции Мууга к железной дороге. В эстонском предприятии не исключили, что Латвия может получить дополнительное финансирование из еврофондов.

"Можно, например, запросить средства через фонд военной мобильности. Говорится о том, что там можно получить большие суммы. Вопрос при этом скорее не в деньгах, а в самом управлении проектом. Считаю, что это вполне решаемый вопрос", – сказал руководитель Таллинского порта Валдо Кальм.

В самой Латвии тем временем неспешно продолжается уголовный процесс о возможных незаконных действиях должностных лиц, ответственных за реализацию проекта Rail Baltic. Как сообщал bb.lv, Бюро по борьбе с коррупцией уже допросило по делу, заведенному в конце 2024 года, 60 человек. То есть допрашивают примерно по 1 человеку в неделю. Когда назовут виновных, и назовут ли вообще – неизвестно.