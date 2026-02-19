Baltijas balss logotype
Когда наступит критический порог государственного долга Латвии?

Политика
Дата публикации: 19.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Когда наступит критический порог государственного долга Латвии?

Данным вопросом задается автор Dienas Bizness Янис Голдбергс.

«Первое, что хочу напомнить, это крылатая фраза экс-премьера Кришьяниса Кариньша: «Денег так много, как никогда не было!». Это он сказал в миг, когда занять можно было по ставке 0%. Конечно, это было сообщение о том, что занимать можно безбедно и нам ничего за это не будет.

Практика показывает, что такой заем есть сыр в мышеловке и совсем бесплатным это не будет. В миг, когда процентные ставки меняются, оказывается, что все внешние долги, которым полагался срок возврата, отдать невозможно, и суммы обслуживания долга стали неприятно расти. К тому же ясно понятно, что 0% в международных займах в ближайшее время не полагается. Переводя тезис К.Кариньша на сегодняшнюю интерпретацию, выходит: «Денег меньше, чем когда-либо воображали!»

«Это потому, что бюджетный дефицит все еще в моде, надо рефинансировать старые долги за большую сумму, и еще есть непреодолимое желание занимать дополнительно. У нас проблемы с этим долгом, который надо было отдать еще вчера, и эти проблемы даже больше, чем желание занимать завтра».

Автор сообщает далее, что председатель Совета по фискальной дисциплине Янис Приеде считает: «Займы по сути есть инструмент, без которого государство не может обойтись».

Однако, если долг в расчете на 1 жителя превосходит 5000 евро, или более половины годовой минимальной зарплаты, «многие люди спросили бы прямо и без обиняков — хорошо ли занимать еще?»

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • JL
    Janina LV
    20-го февраля

    Госдолг - это долговая клятва, написанная латышскими правителями под 0%, но отданная под 100% реальностью латышской демографии.

  • СС
    СЕРГЕЙ СЕРГЕЙ
    20-го февраля

    5 000 евро на одного У меня 2 детей, я, жена, папа мама, у жены тоже - мы уже должны 40 000 евро. Но я не у кого их не занимал - а уже должен.

