Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы сегодня поддержал проект решения о начале процесса продажи муниципального предприятия ООО «Rīgas namu pārvaldnieks» (RNP) на бирже.

Зачем им это надо? «Мы станем первым самоуправлением в Латвии, реализующим подготовку предприятия к выходу на биржу. С точки зрения репутации Рижской думы котировка акций на бирже считается наилучшим решением. В то же время для предприятия это станет возможностью продолжать развитие, расширять деятельность, повышать качество услуг, от чего выиграют жители», — объявила руководитель Комитета по жилищным вопросам и окружающей среде Рижской думы Элина Трейя (Нацобъединение). Ее горячо поддержал и один из вице-мэров Риги, который также представляет Национальное объединение.

Проект решения планируется принять на заседании Рижской думы, которое состоится в следующую среду, 25 февраля.

Добавим, что Рижская дума продает курицу, несущую золотые яйца. По сведениям за 2024 год, RNP имел оборот в 80,57 миллионов евро – и прибыль в 9 миллионов евро.

Подготовительный процесс будет возглавлять исполнительный директор города Риги Янис Ланге.

Кстати, как ранее сообщал Янис Ланге, во время голосования в Рижской Думе, документ о продаже RNP будет помечен аббревиатурой IP – "ограниченный доступ". Открытой окажется только юридическая формула, по которой самоуправление откажется от своего предприятия. А если будет дискуссия – то муниципалитету придется идти… на закрытое заседание! Вот так, видите, как глубоко все запущено – не зря ведь квалифицированные юристы не спали дней и ночей, дабы завершить предпродажную подготовку.

На этапе подготовки будут проанализированы потенциальные выгоды и риски для самоуправления, предприятия и жителей.

Чтобы доли капитала можно было предложить в публичном размещении ценных бумаг, RNP необходимо реорганизовать в акционерное общество.

Самоуправление утверждает, что цель приватизации — не краткосрочные доходы, а устойчивое развитие предприятия, повышение качества управления и вклад в развитие рынка капитала Латвии.

Биржевой вариант – это провал?

Между тем, в СМИ уже фигурирует экспертная оценка, которую высказал партнер международного предприятия финансовых консультаций Райтис Логинс: непонятно, почему муниципальное предприятие Rīgas namu pārvaldnieks выбрало стратегию IPO с котировкой 51% акций на бирже, что означает, что Рига потеряет какой-либо контроль над решениями руководства предприятия.

– Конечно, само предприятие от этой стратегии выигрывает – самоуправление как собственник на бирже является добавленной стоимостью и гарантом большего доверия инвесторам. Также, скорее всего, стаент гарантом жильцам не менять управляющего домами, в то же время самоуправление больше не будет иметь влияния на его оперативные и стратегические решения.