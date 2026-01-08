Январь обещает стать горячим месяцем для столичного самоуправления: на 21-е намечено утверждение в мэрии бюджета нашего "государственного города", как всюду теперь именуется Рига.

Скорее всего, главный финансовый документ застрянет, в лучшем случае, на несколько дней. Ибо уж слишком много вопросов накопилось к правящим, хотя бы по части того же любимого горожанами Rīgas namu pārvaldnieks (RNP).

"У нас сегодня очень мало людей"

Такую мотивировку применила председатель Комитета Рижской Думы по жилищу и среде Элина Трейя (Национальное объединение), когда на последнем доселе состоявшемся заседании депутат от оппозиции внесла предложение, рассмотреть прозвучавшие в публичном пространстве сведения о планируемом отчуждении публичного юридического лица – RNP.

Хотя запрошенная тема, признала Трейя, была внесена в полном соответствии с регламентом Думы – у нее, видите ли, был недостаток личного состава для его полноценного обсуждения. Ну да, всем 15 депутатам собраться – на рабочее заседание! – оказалось недосуг.

Впрочем, на видеозаписи комитета видно, что присутствует все его руководство, включая обоих замов от правящей коалиции – Майрита Лусе («Прогрессивные») и Эдгарс Икстенс («Новое Единство»). Имелись в наличии также заинтересованные представители оппозиции. Присутствовали штатные работники комитета и Департамента жилища и среды. Так что ж не поговорить?

"Я попросила исполнительного директора господина Ланге кратко сообщить", – сказала председатель, которой, с одной стороны, не очень хотелось казаться скользкой темы RNP, но и полностью игнорировать запрос оппозиции она не имела права.

Держатель акций

В этом качестве, попутно с функциями, так сказать, сити-менеджера, трудится в самоуправлении Янис Ланге, потому он и вышел на трибуну комитета.

В его представлении, отчуждение предприятия может произойти, если "исчезнут правовые основания" участия в нем самоуправления.

– Соответственно, сейчас на исполнительском уровне подготовлена документация, но далее, когда этот вопрос будет рассматриваться на заседании Комитета или Думы – это зависит от думского политического руководства, которое этот вопрос включит в повестку дня. В этот момент будут присоединены все материалы, в том числе оценка участия. Сегодня у них ограниченный статус.

Впрочем, оговорился г-н Ланге, депутаты Думы могут попросить ознакомиться с документами "в письменном виде написав запрос". Писать надо лично ему "с обоснованием, для чего эта информация необходима".

– Мы эту информацию предоставим, если, конечно, у депутатов есть право, – многозначительно заметил исполнительный директор, в очередной раз доказавший, что он, будучи назначен на эту должность в годину мэра Мартиньша Стакиса в 2021 году, по-прежнему выше по статусу тех, кого выбрали граждане рижане в 2025 году.

Если кто не знает, то и в прошлом сей бакалавр экономики Латвийского сельскохозяйственного университета и магистр науки управления Латвийского университета трудился в должностях члена правления и председателя правления государственного акционерного общества Latvijas Valsts ceļi, а также председателем совета государственного АО Latvijas dzelzceļi.

Так что управление RNP в надежных руках, и абы кто про него лишнего не узнает. Даже если особо пытливый думец отыщется, то понятное дело, что это знание он будет вынужден потом носить в себе.

Ибо на сей счет у нас существует статья 329 Уголовного закона: "Разглашение нераскрытой информации, не являющейся конфиденциальной, секретной или совершенно секретной, если это было совершено должностным лицом, получившим предупреждение о неразглашении информации или ответственным за ее хранение в соответствии с законом". Наказывается, вплоть до лишения свободы сроком на 1 год!

Ограниченный доступ

– В официальной повестке дня этот вопрос еще не появился, – констатировал также г-н Ланге.

Депутаты поинтересовались: что же, депутаты и во время рассмотрения судьбы RNP, будут решать это на закрытом заседании?!

Тут же присутствовавшие представители вышеупомянутого предприятия сообщили, что документ получился "очень объемный, он включает возможные сценарии отчуждения и возможную ценность".

Потому, и во время голосования в Рижской Думе, документ будет помечен аббревиатурой IP – "ограниченный доступ". Открытой окажется только юридическая формула, по которой самоуправление откажется от своего предприятия. А если будет дискуссия – то муниципалитету придется идти… на закрытое заседание!

Вот так, видите, как глубоко все запущено – не зря ведь квалифицированные юристы не спали дней и ночей накануне праздников, дабы завершить предпродажную подготовку.

Однако я, понаблюдав за центральным офисом RNP по улице Чака, 42, могу засвидетельствовать, что и в рабочее время свет там гаснет еще до 17.00. Так что, вполне вероятно, что рамочный документ о выводе предприятия в рыночную стихию готовили сторонние специалисты – так сказать, на аутсорсинге. Интересно, во сколько это обошлось рижанам?

Янис Ланге вывернулся также из вопроса "если тема продажи RNP вообще всплыла, то отчего же не появятся детальные данные?".

– Я не могу прокомментировать, откуда эта информация - утекла, но могу утверждать, что документ ограниченного доступа к ней не относится.

Кстати, по сведениям за 2024 год, RNP имел оборот в 80,57 миллионов евро – и прибыль в 9 миллионов евро.

Биржевой вариант – это провал

Между тем, в СМИ уже фигурирует экспертная оценка, которую высказал артнер международного предприятия финансовых консультаций Райтис Логинс: непонятно, почему муниципальное предприятие Rīgas namu pārvaldnieks выбрало стратегию IPO с котировкой 51% акций на бирже, что означает, что Рига потеряет какой-либо контроль над решениями руководства предприятия.

– Конечно, само предприятие от этой стратегии выигрывает – самоуправление как собственник на бирже является добавленной стоимостью и гарантом большего доверия инвесторам, также, скорее всего, гарантом жильцам не менять управляющего домами, в то же время самоуправление больше не имеет влияния на его оперативные и стратегические решения".