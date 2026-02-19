Baltijas balss logotype
Спортсмены из РФ завоевали первую медаль на Олимпиаде-2026 2 576

Спорт
Дата публикации: 19.02.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Спортсмены из РФ завоевали первую медаль на Олимпиаде-2026

Россиянин Никита Филиппов, выступающий в нейтральном статусе, стал серебряным призером соревнований по ски-альпинизму.

На зимних Олимпийских играх, проходящих в Милане и Кортина-д'Ампеццо, 23-летний россиянин Никита Филиппов, выступающий в нейтральном статусе, завоевал серебряную медаль в соревнованиях по ски-альпинизму. В полуфинале спринтеров, проходившем в четверг, 19 февраля, Филиппов финишировал с результатом 2 минуты 35,55 секунды, уступив 1,52 секунды победителю - испанцу Ориолу Кардоне Коллу. Третье место занял француз Тибо Ансельме с отставанием 2,31 секунды. Соревнования проходили в условиях сильного снегопада. Эта награда стала первой медалью для российских спортсменов на зимней Олимпиаде-2026.

Ски-альпинизм включен в программу Олимпийских игр впервые. Спортсмены поднимаются на гору на лыжах или бегом, имея при себе все необходимое снаряжение, а затем совершают спуск по естественному горному склону. Длина спринтерской дистанции составляет 610 метров, а перепад высот - 70 метров.

Всего на Олимпиаду-2026 квалифицировались 13 спортсменов из России, выступающих как нейтральные атлеты. На медаль претендует фигуристка Аделия Петросян (у нее 5-е место в коротком прокате), которая 19 февраля представит свою произвольную программу. Хорошие шансы на победу у конькобежки Анастасии Семеновой - ее масс-старт запланирован на 21 февраля. Лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева выступят в марафонских гонках 21 и 22 февраля соответственно.

#олимпиада #спорт #Россия
