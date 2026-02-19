Baltijas balss logotype
Кто будет платить? Самоуправления спорят с правительством 1 1439

Политика
Дата публикации: 19.02.2026
LETA
Изображение к статье: Кто будет платить? Самоуправления спорят с правительством
ФОТО: LETA

После долгих дебатов правительство на внеочередном заседании в среду одобрило поправки к закону о социальных услугах и социальной помощи, которые предусматривают в период с 1 января по 30 апреля этого года повышение коэффициентов для расчета жилищных пособий, пишет Diena.

Далее проект поправок будет передан в Сейм, и пока трудно прогнозировать, в какой редакции он будет принят. Министр земледелия Армандс Краузе пытался добиться переноса рассмотрения поправок на неделю. В качестве одного из аргументов министр указал, что редакция поправок не обсуждалась с депутатами, поэтому их голосование может оказаться иным.

С возражениями против поправок выступили также Латвийский союз самоуправлений (ЛСС) и Латвийская конфедерация работодателей. Тем не менее министры других коалиционных партий настояли, что откладывать рассмотрение поправок нельзя, так как уже сейчас люди задают множество вопросов о том, когда будет ясность о поддержке для оплаты счетов за отопление. Как пояснило разработавшее поправки Министерство благосостояния, в указанный период планируется внести изменения в формулу расчета жилищных пособий.

Законопроект предусматривает увеличение коэффициента по расчету пособий для одиноких пенсионеров или инвалидов с 2,1 до 2,5, для домохозяйств, в которых проживают только пенсионеры или лица с инвалидностью, а также для таких домохозяйств с детьми - с 1,7 до 2, для остальных домохозяйств - с 1,3 до 1,7. Это означает, что жители, которым уже полагаются жилищные пособия, получат больше для покрытия возросших расходов, при этом круг получателей пособий расширится примерно на 7,5 тыс. человек, а средний размер пособия увеличится на 46,15 евро на человека в месяц.

Однако главной проблемой, на которую указали ЛСС и Объединение центров регионального развития и краев, являются трудности многих самоуправлений с выплатой жилищных пособий, так как их объем и число получателей увеличатся. Местные власти хотят, чтобы государство больше участвовало в выплате пособий, тогда как министр финансов Арвилс Ашераденс указал, что они могут занять средства в Госказне. Самоуправления также хотят, чтобы государство выделило финансирование на доплаты рассчитывающим пособия сотрудникам, у которых увеличится объем работы, однако 100-процентное государственное финансирование для этих доплат правительство точно не обещает.

#Латвия #депутаты #финансирование #правительство #самоуправления #политика
Оставить комментарий

(1)
  • YY
    Yu Yu
    19-го февраля

    доплаты для рассчитывающих? Какие доплаты.. в рамках трудового договора и работай.. Простое кратковременное увеличение нагрузки.Как везде в коммерческих предприятиях! )) Урежьте хвостики : лишние приготовления пяти кружек кофе и отсутствие 10 кофи пауз в соседних кабинетах, с обязательным выходом на обед, и приходом с него позже по времени )) Ауу! Самоуправления! ))

    26
    0

