Украинцы рассказали ЦРУ весной 2022 года о плане взорвать "Северные потоки", и американцы эти планы сначала не осудили, пишет Der Spiegel. ЦРУ решительно опровергает эту информацию.

Агенты ЦРУ и "украинские специалисты по диверсиям" встречались в Киеве весной 2022 года, вскоре после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину, чтобы обсудить предложение украинской стороны взорвать газопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2", соединяющие Россию и Германию по дну Балтийского моря. Об этом пишет еженедельник Der Spiegel в четверг, 19 февраля, со ссылкой на "проверенные годами" источники в Украине и с указанием, что посредством диверсии на "Северных потоках" Киев рассчитывал лишить Москву средств от продажи газа в Европу, из которых она финансировала войну.

Указывается, что это была первая, но не единственная встреча представителей американской спецслужбы с организаторами атаки на "Северные потоки". По данным журнала, весной 2022 года американцы "благосклонно выслушали" планы. На последующих встречах стороны обсуждали технические детали диверсионной операции.

ЦРУ опровергает, что США знали о планах подорвать "СП" и "СП-2"

Представительница ЦРУ отвергла подобные утверждения как "полностью и всецело ложные", хотя и не уточнила, что именно в них не соответствует действительности, пишет Der Spiegel. Издание передает основную версию произошедшего так, как ее видят следователи ФРГ: шесть мужчин и одна женщина устроили диверсию, отправившись к месту подрыва, расположенному вблизи датского острова Борнхольм, на небольшой парусной яхте Andromeda.

Один из участников и руководителей операции - бывший украинский военный Сергей К. - сейчас находится в камере предварительного заключения в Гамбурге, напоминают авторы. Согласно ордеру на его арест, выданному Федеральной судебной палатой ФРГ и обнародованному в середине января, операция по подрыву газопроводов "с большой долей вероятности" управлялась на государственном уровне, говорится в публикации. "Подразумевается Украина. То есть то государство, которому федеральное правительство ФРГ с начала российского вторжения передало в качестве поддержки многие миллиарды евро", - уточняют журналисты.

"И вот выясняется, что сотрудники спецслужб США, очевидно, знали о плане атаки на ранней стадии и поначалу не возражали против него. И лишь позже, согласно расследованиям, они изменили мнение и предупредили украинцев о последствиях - но безуспешно", - констатируют журналисты.

Операция "Диаметр" по подрыву "Северных потоков"

Операция по подрыву газопроводов получила кодовое название "Диаметр", пишет Der Spiegel. В Украине, по данным источников издания, ее одобрил тогдашний главнокомандующий ВСУ, генерал Валерий Залужный. При этом президент страны Владимир Зеленский якобы уведомлен не был.

Как рассказали немецким журналистам их украинские собеседники, американцы на разных этапах встречались с представителями Киева и одобряли их планы. Якобы уже после второй встречи ЦРУ дало добро на проведение операции, говорится в статье. Более того: "у украинской стороны даже сложилось впечатление, что американцы могут помочь с финансированием операции".

Кто оплатил диверсию на "Северных потоках"?

В итоге, однако, деньги предоставило "частное лицо из Украины", которое оплатило большую часть расходов на операцию, составивших около 300 тысяч долларов.

В ЦРУ в ответ на запрос Der Spiegel заявили, что журналистское расследование является "до крайней степени неточным" и на него нельзя полагаться как на фактическую информацию. В 2022 году США хотели максимально поддержать Украину. Зачем им было одобрять теракт против инфраструктуры своего союзника, задались вопросом в американской спецслужбе.

Между тем расследования других СМИ, в частности журнала The New Yorker, также говорят в пользу того, что украинцы по крайней мере уведомили США о своих планах, передает Der Spiegel.